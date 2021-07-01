Kadıköy'ün Kronolojisi (8)

En eski yerleşim yerlerinden olan Fikirtepe’de tesadüf olarak ilk kez Miliopuls adında bir demiryolu görevlisi tarafından yüzeyde bazı arkeolojik malzemeler keşfedildi.

Rasimpaşa Mahallesi’ndeki (Yeldeğirmeni) Valpreda Apartmanı inşa edildi. “İtalyan Apartmanı” olarak bilinen bu yapının bu adla anılmasının sebebi ise binanın içinde kalanlar. Haydarpaşa Garı’nın yapımında çalışan İtalyan mühendis ve taş işçilerinin kaldığı bir apartman olan bu yapı, İstanbul tarihinin de konut olarak yapılan ilk yüksek apartmanlarından. Yapılış tarihi tam olarak bilinmese de, Sebah-Joaillier stüdyosuna ait 1909 tarihli fotoğrafta, duvar boşluklarının verdiği karanlık görüntü ve en üst katının henüz inşa edilmemiş olması, yapının inşaat halinde olduğunu düşündürüyor ve apartmanın yapılış tarihi 1909 olarak biliniyor.