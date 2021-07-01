Kadıköy'ün Kronolojisi (8)

1907
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Fenerbahçe Spor Kulübü Moda’da resmi olarak kuruldu.
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Maliye Nazırı Ahmet Reşat Paşa ve Duyunu Umumiye Komiseri Said Bey tarafından Reşat Paşa’nın genç yaşta vefat eden kızı Suad Hanım adına Suadiye Camii inşa edildi. Bu eser, tek kubbeli olarak yapıldı. Dış cephesi ve minaresi Malta taşındandır. Bahçesinde şadırvan ve çeşme bulunuyor. Camiinin inşasından sonra bu civara Suadiye denmeye başlandı.
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Ragıp Sarıca Paşa Caddebostan’da kızı Tevhide Hanım’a düğün hediyesi olarak August Rasmund’a bir köşk inşa ettirdi. Köşk 1983’te restore edildi.
1908
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19 Ağustos: Haydarpaşa Garı hizmete açıldı.
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6 Eylül: Kuşdili sahasında Fenerbahçe ile Moda futbol takımı ilk maçını yaptı.
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24 Eylül: Moda’da Şehzade Burhaneddin Efendi’nin önderliğinde yarışlar yapıldı.
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En eski yerleşim yerlerinden olan Fikirtepe’de tesadüf olarak ilk kez Miliopuls adında bir demiryolu görevlisi tarafından yüzeyde bazı arkeolojik malzemeler keşfedildi.
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Kadıköy’de ‘Osmanlı Kadıları Cemiyet-i İttihadiyesi’ adında bir cemiyet kuruldu.
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Türkiye’nin ilk kadın binicisi, Süreyya İlmen’in kızı Melahat Aksel Kadıköy’de doğdu.
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1909
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27 Haziran: Abdi Efendi Kumpanyası, Kuşdili Çayırı’ndaki tiyatroda oyunlarına başladı.
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7 Eylül: Amerikalı yönetmen ve yazar Elia Kazan (Elias Kazancıoğlu) Kadıköy’de doğdu. (ölüm 2003). Özellikle Tennessee Williams ve Arthur Miller'ın oyunlarını sahneleyerek tiyatroda büyük başarı kazanmış, etkileyici filmleriyle sinema sanatının ustaları arasına girdi.
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Moda’da, 1. Dünya Savaşı sonrası kapanacak olan Torosyan İlkokulu açıldı.
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Rasimpaşa Mahallesi’ndeki (Yeldeğirmeni) Valpreda Apartmanı inşa edildi. “İtalyan Apartmanı” olarak bilinen bu yapının bu adla anılmasının sebebi ise binanın içinde kalanlar. Haydarpaşa Garı’nın yapımında çalışan İtalyan mühendis ve taş işçilerinin kaldığı bir apartman olan bu yapı, İstanbul tarihinin de konut olarak yapılan ilk yüksek apartmanlarından. Yapılış tarihi tam olarak bilinmese de, Sebah-Joaillier stüdyosuna ait 1909 tarihli fotoğrafta, duvar boşluklarının verdiği karanlık görüntü ve en üst katının henüz inşa edilmemiş olması, yapının inşaat halinde olduğunu düşündürüyor ve apartmanın yapılış tarihi 1909 olarak biliniyor.
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Sosyolog-müzisyen Nurettin Şazi Kösemihal, Kızıltoprak’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra bir süre çeşitli liselerde felsefe ve sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1944'te Edebiyat Fakültesi Sosyoloji kürsüsüne doçent oldu. 1950-1951'de Fransa'da Sorbonne Üniversitesi ve Ecole Pratique des Hautes Etudes'de çalışmalarını geliştiren Kösemihal, çeşitli ülkelerde yapılan kongrelere incelemeleriyle katıldı, misafir profesör olarak ABD'de dersler verdi. Yurda dönüşünde (1960) profesör ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sosyoloji bölümü başkanı oldu. Cenevre'de üniversite adına araştırmalar yaptığı sırada bir kalp krizi sonucunda öldü.