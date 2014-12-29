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Felsefe, sanat ve teknoloji
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Suadiye Gönüllüleri Kültür Komitesi, Prof. Dr. Murat Eriç’in katıldığı “Yüzyıllar Boyunca Felsefe Sanat ve Teknolojinin Gizemli Yolculuğu” söyleşisine ev sahipliği yaptı
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Kadının adı var!
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Merdivenköy Gönüllü Evi, “Kadının Adı Var” adlı gösteriye ev sahipliği yaptı
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Down Cafe’de bir tatlı sohbet
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Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler Komitesi, Şişli Down Cafe’ye bir ziyaret gerçekleştirdi
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Çocuklarla yılbaşı eğlencesi
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Feneryolu Gönüllüleri, Gönüllü Evi’nde İngilizce ve matematik dersi alan 60 öğrenci ve aileleriyle yeni yılı kutladı
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Rasimpaşa’da seminerler
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Rasimpaşa Gönüllüevi’nde İlk yardım Semineri düzenlendi
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Öğrenciler cam üfledi
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Zühtüpaşa Gönüllüevi Eğitim Komitesi, İbrahim Öktem İlkokulu müdürü ve öğrencileri ile birlikte Cam Ocağı Vakfı’nı ziyaret etti
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2016’nın Türkiye’si
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Darbe girişimi, OHAL, bombalı saldırılar, gazeteciler ve milletvekillerinin tutuklanması…2016, hemen hemen herkesin bir an önce bitmesini istediği bir yıl olarak hatırlanacak
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Kadıköy’ün penceresinden 2016
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Tarihi olayları ile adından söz ettirecek 2016 yılını, acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Kimi zaman korkutan, acılar yaşatan, kimi zamansa sevince boğan 2016’ya Kadıköy’ün penceresinden baktık
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Sessiz bir sorun: ‘Seçici Konuşmazlık’
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Çocuk ve Ergen Psikiyatr Uzmanı Dr. Timur Şefketoğlu, sessiz bir sorun: ‘Seçici Konuşmazlık’ (Selektif Mutizm) anlattı...
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Farklılıkların zenginliği bu sergide
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Farklı dine ve mezhebe mensup beş fotoğrafçı, Barış Manço Kültür Merkezi’nde açılan sergilerinde; inancın, sevginin, ötekini anlamayı ve anlatmanın izini sürüyor
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Kaymakamdan Belediyeye ziyaret
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Kadıköy’ün yeni Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu makamında ziyaret etti.
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Hem ziyaret hem dayanışma
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Sosyal Yaşam Evi’nin Semiha Şakir Huzurevi’nde düzenlediği etkinlikte Türk Sanat Müziği Korosuyla eğlenen yaşlılara Kadıköy Belediyesi’nin kadın müdürleri ördüğü atkı, bere ve eldivenler hediye edildi
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İstanbul 1. Amatör Futbol Ligi’nde bu hafta
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Kadıköy’den 1. Amatör futbol liginde yer alan Fikirtepe Dumlupınar, Koşuyolu ve Acıbadem’in ligin 13. haftasındaki maç program şöyle:
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Caferağa’da çifte galibiyet
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Cumartesi günü iki heyecanlı maça ev sahipliği yapan Caferağa Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbulgücü rakiplerini eli boş gönderdi
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Kadıköy sporda 2016’yı yendi!
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Ülke ve dünya gündeminde çoğunlukla “kötü” olayları hanesine kazıyan 2016, Kadıköy’ün başarılı sporcuları ve takımları karşısında yenildi…
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Notalarla Kadıköy'ün 2016’sı…
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Kadıköy, geçen yıl festivallerden plak günlerine pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı, Kadıköylü sanatçılar albümler çıkarıp ödüller aldı, konser salonları ünlü müzisyenlerin notalarıyla şenlendi...
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Kadıköy’ün “alternatif” lezzetleri
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Kadıköy’de yılbaşı için mutfak alışverişi yapabileceğiniz alternatif mekânları derledik
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Kadıköy’de YILBAŞI
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Çoğunuz 31 Aralık akşamı ne yapacağını çoktan planladı. Kimi bir aile yemeğinde kadeh kaldıracak umutla beklenen 2017’ye kimi “çılgın” partilerde dans edip 10’dan geriye sayarak yolculayacak 2016'yı..
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Yemekli vagonda bir yılbaşı kutlaması
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Haydarpaşa Garı’ndan kalkan bir trenin, şimdi anılarda kalmış yemekli vagonunda son kez yeni yılı kutlayan bir grup arkadaşın hikâyesidir bu…
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Zanlıların tahliye talebine ret
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Bahadır Grammeşin cinayetine ilişkin görülen dava ertelenirken, zanlıların uzun tutukluluk süresi gerekçesiyle yaptığı tahliye talebi reddedildi
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Yabancı gözlerden semt
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Alman illüstratör Eva Feuchter, Kadıköy sokaklarında gördüğü manzaraları unutmamak için çizimler yaptı
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Kadıköy hafızasından saklı hikayeler
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Kadıköy’ün eskiden baklasıyla meşhur olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya Dilhayat Kalfa sokağının hikâyesini?
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Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini
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“Maymunu ormandan çıkarabilirsiniz, ama ormanı maymunun içinden çıkaramazsınız.”
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Başarılı öğretmen Kadıköy’deydi
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Geliştirdiği eğitim diliyle fark yaratan ilkokul öğretmeni Ahmet Naç, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide öğretmenlik anlayışını anlattı
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“Emekçi Yürüyüşü”ne polis engeli
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“İşimi Emeğimi Geri İstiyorum” sloganıyla Kadıköy’den Ankara’ya yürümek isteyen KESK üyelerine polis izin vermedi
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Sessiz bir sorun: ‘Seçici Konuşmazlık’
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Konuşmanın beklendiği okul, anasınıfı, yuva gibi belirli sosyal ortamlarda ısrarcı ‘konuşamama’ hali ile tanımlı bir kaygı durumudur.
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Moda’da Kedi Şenliği
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Hayvan severler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle Kedici Dergisi tarafından düzenlenen 4.Geleneksel Sokak Kedisi Şenliği için Moda Parkı’nda bir araya geldi
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"Koruda yapılaşmaya hayır"
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Validebağ Gönüllüleri korunun yapılaşmasına izin veren karara tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi
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