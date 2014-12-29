

Felsefe, sanat ve teknoloji Suadiye Gönüllüleri Kültür Komitesi, Prof. Dr. Murat Eriç’in katıldığı “Yüzyıllar Boyunca Felsefe Sanat ve Teknolojinin Gizemli Yolculuğu” söyleşisine ev sahipliği yaptı Detay>>> Kadının adı var! Merdivenköy Gönüllü Evi, “Kadının Adı Var” adlı gösteriye ev sahipliği yaptı Detay>>> Down Cafe’de bir tatlı sohbet Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler Komitesi, Şişli Down Cafe’ye bir ziyaret gerçekleştirdi Detay>>> Çocuklarla yılbaşı eğlencesi Feneryolu Gönüllüleri, Gönüllü Evi’nde İngilizce ve matematik dersi alan 60 öğrenci ve aileleriyle yeni yılı kutladı Detay>>> Rasimpaşa’da seminerler Rasimpaşa Gönüllüevi’nde İlk yardım Semineri düzenlendi Detay>>> Öğrenciler cam üfledi Zühtüpaşa Gönüllüevi Eğitim Komitesi, İbrahim Öktem İlkokulu müdürü ve öğrencileri ile birlikte Cam Ocağı Vakfı’nı ziyaret etti Detay>>> 2016’nın Türkiye’si Darbe girişimi, OHAL, bombalı saldırılar, gazeteciler ve milletvekillerinin tutuklanması…2016, hemen hemen herkesin bir an önce bitmesini istediği bir yıl olarak hatırlanacak Detay>>> Kadıköy’ün penceresinden 2016 Tarihi olayları ile adından söz ettirecek 2016 yılını, acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Kimi zaman korkutan, acılar yaşatan, kimi zamansa sevince boğan 2016’ya Kadıköy’ün penceresinden baktık Detay>>> Sessiz bir sorun: ‘Seçici Konuşmazlık’ Çocuk ve Ergen Psikiyatr Uzmanı Dr. Timur Şefketoğlu, sessiz bir sorun: ‘Seçici Konuşmazlık’ (Selektif Mutizm) anlattı... Detay>>> Farklılıkların zenginliği bu sergide Farklı dine ve mezhebe mensup beş fotoğrafçı, Barış Manço Kültür Merkezi’nde açılan sergilerinde; inancın, sevginin, ötekini anlamayı ve anlatmanın izini sürüyor Detay>>> Kaymakamdan Belediyeye ziyaret Kadıköy’ün yeni Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu makamında ziyaret etti. Detay>>> Hem ziyaret hem dayanışma Sosyal Yaşam Evi’nin Semiha Şakir Huzurevi’nde düzenlediği etkinlikte Türk Sanat Müziği Korosuyla eğlenen yaşlılara Kadıköy Belediyesi’nin kadın müdürleri ördüğü atkı, bere ve eldivenler hediye edildi Detay>>> İstanbul 1. Amatör Futbol Ligi’nde bu hafta Kadıköy’den 1. Amatör futbol liginde yer alan Fikirtepe Dumlupınar, Koşuyolu ve Acıbadem’in ligin 13. haftasındaki maç program şöyle: Detay>>> Caferağa’da çifte galibiyet Cumartesi günü iki heyecanlı maça ev sahipliği yapan Caferağa Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbulgücü rakiplerini eli boş gönderdi Detay>>> Kadıköy sporda 2016’yı yendi! Ülke ve dünya gündeminde çoğunlukla “kötü” olayları hanesine kazıyan 2016, Kadıköy’ün başarılı sporcuları ve takımları karşısında yenildi… Detay>>> Notalarla Kadıköy'ün 2016’sı… Kadıköy, geçen yıl festivallerden plak günlerine pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı, Kadıköylü sanatçılar albümler çıkarıp ödüller aldı, konser salonları ünlü müzisyenlerin notalarıyla şenlendi... Detay>>> Kadıköy’ün “alternatif” lezzetleri Kadıköy’de yılbaşı için mutfak alışverişi yapabileceğiniz alternatif mekânları derledik Detay>>> Kadıköy’de YILBAŞI Çoğunuz 31 Aralık akşamı ne yapacağını çoktan planladı. Kimi bir aile yemeğinde kadeh kaldıracak umutla beklenen 2017’ye kimi “çılgın” partilerde dans edip 10’dan geriye sayarak yolculayacak 2016'yı.. Detay>>> Yemekli vagonda bir yılbaşı kutlaması Haydarpaşa Garı’ndan kalkan bir trenin, şimdi anılarda kalmış yemekli vagonunda son kez yeni yılı kutlayan bir grup arkadaşın hikâyesidir bu… Detay>>> Zanlıların tahliye talebine ret Bahadır Grammeşin cinayetine ilişkin görülen dava ertelenirken, zanlıların uzun tutukluluk süresi gerekçesiyle yaptığı tahliye talebi reddedildi Detay>>> Yabancı gözlerden semt Alman illüstratör Eva Feuchter, Kadıköy sokaklarında gördüğü manzaraları unutmamak için çizimler yaptı Detay>>> Kadıköy hafızasından saklı hikayeler Kadıköy’ün eskiden baklasıyla meşhur olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya Dilhayat Kalfa sokağının hikâyesini? Detay>>> Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini “Maymunu ormandan çıkarabilirsiniz, ama ormanı maymunun içinden çıkaramazsınız.” Detay>>> Başarılı öğretmen Kadıköy’deydi Geliştirdiği eğitim diliyle fark yaratan ilkokul öğretmeni Ahmet Naç, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide öğretmenlik anlayışını anlattı Detay>>> “Emekçi Yürüyüşü”ne polis engeli “İşimi Emeğimi Geri İstiyorum” sloganıyla Kadıköy’den Ankara’ya yürümek isteyen KESK üyelerine polis izin vermedi Detay>>> Sessiz bir sorun: ‘Seçici Konuşmazlık’ Konuşmanın beklendiği okul, anasınıfı, yuva gibi belirli sosyal ortamlarda ısrarcı ‘konuşamama’ hali ile tanımlı bir kaygı durumudur. Detay>>> Moda’da Kedi Şenliği Hayvan severler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle Kedici Dergisi tarafından düzenlenen 4.Geleneksel Sokak Kedisi Şenliği için Moda Parkı’nda bir araya geldi Detay>>> "Koruda yapılaşmaya hayır" Validebağ Gönüllüleri korunun yapılaşmasına izin veren karara tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi Detay>>>