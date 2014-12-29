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  Duraklarını geri istiyorlar
  Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla beraber trafik sorunun arttığını belirten Koşuyolu Mahallesi sakinleri eylem yaptı Detay>>>
 
  Moda sahil yolu tel örgülerle kapatıldı
  Moda sahili geçtiğimiz günlerde tel örgülerle kapatıldı. Kapatma işleminin Kurbağalıdere ıslah projesi için yapıldığı açıklandı Detay>>>
 
  CHP KADIKÖY'DEN İCRAYA TEPKİ
  CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı adına İlçe Başkanı Ali Narin de konuyla ilgili açıklama yaptı Detay>>>


  Mutlu ylılar Kadıköy
  Acısıyla tatlısıyla 2016 yılını geride bıraktık

  Bezgin Bekir Kadıköy’de yatıyor!
  Kadıköy Belediyesi, hepimizin “tembel yanı”, ünlü karikatür Bezgin Bekir’in heykelini yaptırdı. Karikatür Evi’ne konan Bezgin Bekir, gelenleri her zamanki gibi yatarak karşılıyor

  90’ların Kadıköyü Yazı Dizisi başlıyor
  2017’ye girerken sizleri 90’lara geri götürüyoruz! O zamanların Kadıköy’ünü yaşayan Kadıköylüler anılarını anlatıyor…

  Varlık’ın izinde edebiyatçı mektupları
  Kurulduğu ilk yıldan beri edebiyata ve genç yazar adaylarına ışık tutmaya devam eden Varlık dergisi ödül töreni Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde yapıldı

  Taşyapı’dan Kadıköy Belediyesi’ne icra!
  Göztepe’deki Meteoroloji arsasına ayrıcalıklı imar kullanarak gökdelen yapan Taşyapı, Kadıköy Belediyesi’ne ait camilere, parklara ve kültür merkezlerine el konulması için icra işlemi başlattı

  Öğrencinin çamaşır derdine son!
  Kadıköy Belediyesi’nin Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesine inşa ettiği çamaşırhanede, öğrenciler ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkayıp kurutuyor hatta ütüsünü yapabiliyor

  Emekçiler yeni yıla direnerek giriyor
  İşçi ve memurlar 2016’nın son günlerinde de sokaklardaydı. Terör saldırılarına sessiz kalmayan emekçiler talep ve itirazlarını yüksek sesle dillendirdi

 
 
 


 
   
              
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  Felsefe, sanat ve teknoloji
[hyphaberresim]   Suadiye Gönüllüleri Kültür Komitesi, Prof. Dr. Murat Eriç’in katıldığı “Yüzyıllar Boyunca Felsefe Sanat ve Teknolojinin Gizemli Yolculuğu” söyleşisine ev sahipliği yaptı Detay>>>  
 
  Kadının adı var!
[hyphaberresim]   Merdivenköy Gönüllü Evi, “Kadının Adı Var” adlı gösteriye ev sahipliği yaptı Detay>>>  
 
  Down Cafe’de bir tatlı sohbet
[hyphaberresim]   Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler Komitesi, Şişli Down Cafe’ye bir ziyaret gerçekleştirdi Detay>>>  
 
  Çocuklarla yılbaşı eğlencesi
[hyphaberresim]   Feneryolu Gönüllüleri, Gönüllü Evi’nde İngilizce ve matematik dersi alan 60 öğrenci ve aileleriyle yeni yılı kutladı Detay>>>  
 
  Rasimpaşa’da seminerler
[hyphaberresim]   Rasimpaşa Gönüllüevi’nde İlk yardım Semineri düzenlendi Detay>>>  
 
  Öğrenciler cam üfledi
[hyphaberresim]   Zühtüpaşa Gönüllüevi Eğitim Komitesi, İbrahim Öktem İlkokulu müdürü ve öğrencileri ile birlikte Cam Ocağı Vakfı’nı ziyaret etti Detay>>>  
 
  2016’nın Türkiye’si
[hyphaberresim]   Darbe girişimi, OHAL, bombalı saldırılar, gazeteciler ve milletvekillerinin tutuklanması…2016, hemen hemen herkesin bir an önce bitmesini istediği bir yıl olarak hatırlanacak Detay>>>  
 
  Kadıköy’ün penceresinden 2016
[hyphaberresim]   Tarihi olayları ile adından söz ettirecek 2016 yılını, acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Kimi zaman korkutan, acılar yaşatan, kimi zamansa sevince boğan 2016’ya Kadıköy’ün penceresinden baktık Detay>>>  
 
  Sessiz bir sorun: ‘Seçici Konuşmazlık’
[hyphaberresim]   Çocuk ve Ergen Psikiyatr Uzmanı Dr. Timur Şefketoğlu, sessiz bir sorun: ‘Seçici Konuşmazlık’ (Selektif Mutizm) anlattı... Detay>>>  
 
  Farklılıkların zenginliği bu sergide
[hyphaberresim]   Farklı dine ve mezhebe mensup beş fotoğrafçı, Barış Manço Kültür Merkezi’nde açılan sergilerinde; inancın, sevginin, ötekini anlamayı ve anlatmanın izini sürüyor Detay>>>  
 
  Kaymakamdan Belediyeye ziyaret
[hyphaberresim]   Kadıköy’ün yeni Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu makamında ziyaret etti. Detay>>>  
 
  Hem ziyaret hem dayanışma
[hyphaberresim]   Sosyal Yaşam Evi’nin Semiha Şakir Huzurevi’nde düzenlediği etkinlikte Türk Sanat Müziği Korosuyla eğlenen yaşlılara Kadıköy Belediyesi’nin kadın müdürleri ördüğü atkı, bere ve eldivenler hediye edildi Detay>>>  
 
  İstanbul 1. Amatör Futbol Ligi’nde bu hafta
[hyphaberresim]   Kadıköy’den 1. Amatör futbol liginde yer alan Fikirtepe Dumlupınar, Koşuyolu ve Acıbadem’in ligin 13. haftasındaki maç program şöyle: Detay>>>  
 
  Caferağa’da çifte galibiyet
[hyphaberresim]   Cumartesi günü iki heyecanlı maça ev sahipliği yapan Caferağa Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbulgücü rakiplerini eli boş gönderdi Detay>>>  
 
  Kadıköy sporda 2016’yı yendi!
[hyphaberresim]   Ülke ve dünya gündeminde çoğunlukla “kötü” olayları hanesine kazıyan 2016, Kadıköy’ün başarılı sporcuları ve takımları karşısında yenildi… Detay>>>  
 
  Notalarla Kadıköy'ün 2016’sı…
[hyphaberresim]   Kadıköy, geçen yıl festivallerden plak günlerine pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı, Kadıköylü sanatçılar albümler çıkarıp ödüller aldı, konser salonları ünlü müzisyenlerin notalarıyla şenlendi... Detay>>>  
 
  Kadıköy’ün “alternatif” lezzetleri
[hyphaberresim]   Kadıköy’de yılbaşı için mutfak alışverişi yapabileceğiniz alternatif mekânları derledik Detay>>>  
 
  Kadıköy’de YILBAŞI
[hyphaberresim]   Çoğunuz 31 Aralık akşamı ne yapacağını çoktan planladı. Kimi bir aile yemeğinde kadeh kaldıracak umutla beklenen 2017’ye kimi “çılgın” partilerde dans edip 10’dan geriye sayarak yolculayacak 2016'yı.. Detay>>>  
 
  Yemekli vagonda bir yılbaşı kutlaması
[hyphaberresim]   Haydarpaşa Garı’ndan kalkan bir trenin, şimdi anılarda kalmış yemekli vagonunda son kez yeni yılı kutlayan bir grup arkadaşın hikâyesidir bu… Detay>>>  
 
  Zanlıların tahliye talebine ret
[hyphaberresim]   Bahadır Grammeşin cinayetine ilişkin görülen dava ertelenirken, zanlıların uzun tutukluluk süresi gerekçesiyle yaptığı tahliye talebi reddedildi Detay>>>  
 
  Yabancı gözlerden semt
[hyphaberresim]   Alman illüstratör Eva Feuchter, Kadıköy sokaklarında gördüğü manzaraları unutmamak için çizimler yaptı Detay>>>  
 
  Kadıköy hafızasından saklı hikayeler
[hyphaberresim]   Kadıköy’ün eskiden baklasıyla meşhur olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya Dilhayat Kalfa sokağının hikâyesini? Detay>>>  
 
  Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini
[hyphaberresim]   “Maymunu ormandan çıkarabilirsiniz, ama ormanı maymunun içinden çıkaramazsınız.” Detay>>>  
 
  Başarılı öğretmen Kadıköy’deydi
[hyphaberresim]   Geliştirdiği eğitim diliyle fark yaratan ilkokul öğretmeni Ahmet Naç, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide öğretmenlik anlayışını anlattı Detay>>>  
 
  “Emekçi Yürüyüşü”ne polis engeli
[hyphaberresim]   “İşimi Emeğimi Geri İstiyorum” sloganıyla Kadıköy’den Ankara’ya yürümek isteyen KESK üyelerine polis izin vermedi Detay>>>  
 
  Sessiz bir sorun: ‘Seçici Konuşmazlık’
[hyphaberresim]   Konuşmanın beklendiği okul, anasınıfı, yuva gibi belirli sosyal ortamlarda ısrarcı ‘konuşamama’ hali ile tanımlı bir kaygı durumudur. Detay>>>  
 
  Moda’da Kedi Şenliği
[hyphaberresim]   Hayvan severler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle Kedici Dergisi tarafından düzenlenen 4.Geleneksel Sokak Kedisi Şenliği için Moda Parkı’nda bir araya geldi Detay>>>  
 
  "Koruda yapılaşmaya hayır"
[hyphaberresim]   Validebağ Gönüllüleri korunun yapılaşmasına izin veren karara tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi Detay>>>  
 
 
 
Öner Tekin 18.09.2016 15:02:32
Çok hoşuma gitti siteniz...Anıları, eski gözlemleri zevkle okuyorum. Devamlı okurunuz 
Turan Karatepe 10.06.2016 23:53:34
100 Bin Kadıköy ve bölge halkının kitap sevgisiyle taçlanan Haydarpaşa kitap Fuarı'na 
NİLÜFER UÇAR 01.06.2016 13:15:20
belediyemizi kutluyor.daha çok yuva ve ana okulu projeleri ile gündemde olmanız dileğ 
seyfullah demirkaya 28.04.2016 15:15:30
Muhtelif Müzisyenleri ile röportajınızı beğendim. 19.ncusunu 22 mayıs pazar günü gerç 
seçil küçük 15.04.2016 10:33:15
Bize ve projemize destek veren kadiköy Belediyesine ve gazeteci erhan Demirtaşa Fen 
Nihan Aksoy 31.03.2016 11:05:17
Kadıköy Belediyemizi tüm etkinlikleri icin kutluyor alkışlıyoruz...iyi ki sanat ve kü 
birsen güven 27.02.2016 21:01:17
Çocukluğumda ve lise yıllarında Bahariye'de bir çayır güzeli ve bir de Brigitte hatır 
Baydur Savucu 17.02.2016 12:58:47
Tiyatro oyunumuz çok beğenildi ve başarılı bir oyun oldu.Desteği için sayın Gazete Ka 
fevziye akın 14.02.2016 14:40:34
YAZIYI DÜN GÖRDÜM DÜNDEN BERİ DE BOSTANCI DAKİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUM TEL CEVAP VERMİ 
ayşen kutluk 04.12.2015 22:55:09
bende eski kadiköylüyüm şifalı- böyle bir mekanı tanıtmak nostalji yaşatmak çok duygu 
Mehmet Cengiz Orturay 02.12.2015 15:50:13
Kadiköylü olup kadiköy çarşı içinde kilisenin karşı köşesindeki Beyaz Fırına uğramaya 
mustafa asalan 27.08.2015 22:34:07
Kadir incesu eline, yüreğine sağlık. adın gibi kadirbilir bir insansın. teşekkürler. 
Erhan tanis 11.08.2015 16:39:10
turkuye mizde önceliklede Kadıköy'de olması güzel bir yenilik Güzel olur tozu az ol 
New York New York 10.08.2015 12:46:11
1K7KvF http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com 
ece doğan 04.07.2015 22:13:41
Ömrümde ilk defa bir hikayeye bu kadar çok bağlandım ve bu kadar üzüldüm. Sanki hikay 
Ahmet  ERDEN 29.05.2015 15:56:36
Harika bir röportaj ve harika bir bilgilendirme. Zaten sevgili Hayk kardeşimden keyi 
Fatma KARCI ÇEŞTEPE 23.01.2015 15:21:39
İyi günler ,Ali Bey benden de ücret almadan sorumu yanıtladılar, yaklaşık 1 ay önce , 
NİHAL  SARIER 19.01.2015 20:53:59
Bu güzel oluşumun beni heycanlandırdığı,yeni bir kapı açmak üzere sunulmuş güzel bir  
Hatice Yıldıran 19.01.2015 19:14:20
Merhaba, 5,5 aylık kedi, karnı kasılarak hızlı hızlı nefes alıyordu, diyafram fıtığın 
Büşra  Kadıoğlu 06.01.2015 17:46:59
hepimiz Yarın ne olacağımızı veya şu anda ne olacağımızı bilemeyiz duyarlı olmalıyız. 
NESRİN HEPŞEN 29.12.2014 17:51:56
Kadikoy belediyesi evde bakim hizmetinden annem Belhan Balci icin yararlanmaktayiz.  
neşe kızılyar 29.12.2014 00:48:59
iyi geceler bu güzel etkinlikte olmanın mutluluğunu yaşadım çok teşekkürl 
 
 
 
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