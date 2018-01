Yeni yıla Somalı çocuklarla girdiler

Kadıköy Belediyesi, İstanbul Gençlik Platformu ile birlikte yeni yılda çok özel bir projeye imza attı

İstanbul Gençlik Platformu gönüllüsü gençler yılbaşı akşamında Kadıköy’den yola çıkarak Manisa Soma’ya gittiler. Soma’da maden kazasında hayatını yitiren işçilerin çocuklarıyla bir araya gelen gençler yeni yıla onlarla birlikte girdi. Yeni yıl nedeniyle hem çocukların yeni yıl dilekleri gerçekleştirildi hem de bölgeye kitap, oyuncak ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Projeyle alakalı konuşan İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar “13 Mayıs 2014 günü Türkiye, tarihinin en büyük facialarından birini yaşadı. 301 canımız hayatını kaybetti. Onlardan geriye ise bu güzel çocuklar, kardeşlerimiz kaldı. Böylesine büyük bir acıyı yaşayan çocuklarımız varken bizlerin görevi onlara sahip çıkmak, onlara aile olmaktır. Ama bunu bir gün veya bir yıl değil, her daim onlara hissettirmek bu ülkede yaşayan her vatandaşın boynunun borcudur.” dedi.

Bölge sakinlerinden Hatice Dikmen ise öncelikli olarak gençlere ve Kadıköy Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. Dikmen, faciadan etkilenen çocuklar için sadece devlet imkanlarının değil aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Soma’ya gelen gençlere teşekkürlerini sunan Dikmen, “Biz de İstanbul’dan buraya kadar kalkıp gelip Somalı kardeşlerinin yanında olan gençlerimizi ve belediyelerimizi gördükçe bu sorunların çözümü konusunda daha da umutlanıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Gönüllü gençler ise Kadıköy Belediyesi ile birlikte Küçük Eller Büyük Hayaller ve Oyuncak Kütüphaneleri projelerinin yanı sıra İstanbul ve Anadolu’nun dört bir yanındaki çocukların hayatına dokundukları yeni bir projeyi daha hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk’e teşekkür ettiler.