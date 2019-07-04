“Yaz Atölyeleri” çocukları bekliyor!

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, beden perküsyonu ve film yapımının da içinde olduğu birbirinden farklı “Yaz Atölyeleri”ne ev sahipliği yapıyor

Açıldığı tarihten itibaren gerçekleştirdiği atölyeler ve etkinliklerle çocukların hem eğlenmesine hem de öğrenmesine katkı sunan Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, çocukların yaz dönemini de iyi bir şekilde değerlendirmesi için“Yaz Atölyeleri” düzenliyor. Afet çantam hazır, okuma atölyesi, film yapım, bale, ebru, beden perküsyon gibi geniş bir yelpazeye sahip olan Yaz Atölyeleri, 1-12 Temmuz tarihleri arasında hafta içi gerçekleşiyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak 1 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen Maske Yapımı atölyesine misafir olup, hem Eğitmen Ali Yılmaz’dan atölye hakkında bilgi aldık hem de yeni bir şey öğrenmenin verdiği mutluluğu yaşayan çocukların heyecanını paylaştık.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ DE AŞILANIYOR

Atölyenin iki aşamalı olduğunu ve bugün ilk aşamasının gerçekleştiğini dile getiren Eğitmen Ali Yılmaz, “İlk aşamada kâğıt hamurundan maske yapıyoruz. İkinci aşamada ise kuruyan maskenin boyanması ve çeşitli materyallerin takılması var. Örneğin yün ipler saç olarak takılıyor.” dedi. Atölyenin çocukların yaratıcılığını ve hayal dünyasını beslemeyi amaçladığının altını çizen Ali Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Çocuklara bir işi yapabilme duygusunu katacak. El ve göz koordinasyonuna ve parmak kaslarının gelişmesine katkı sağlayacak. Çocuklara bu atölyede kağıt hamurunun nasıl yapıldığını anlatarak geri dönüşümün önemine de vurgu yapıyoruz.”

YENİ ARKADAŞLIKLAR KURULUYOR

Maske yapacakları hamurun gazete kâğıdından yapıldığını duyan çocukların bir anlık yaşadığı şaşkınlık, heyecanla nasıl sorusunu sormaları ve ardından gelecek olan cevabı merakla beklemeleri atölyenin amacına kavuşması yolunda atılan ilk adım gibi. Peş peşe sorulan sorularla daha eğitici ve eğlenceli bir hal alan, çocukların hangi maskeyi yapmak istediklerini büyük bir heyecanla anlattıkları, yaz tatilinde yapacakları diğer etkinliklerden ve sevdikleri oyunlardan büyük bir mutlulukla bahsettikleri atölyede, yeni arkadaşlıklar kuruluyor ve bu sayede çocukların sosyalleşmesine katkı sağlanıyor. Yüzlerde gülümseme ve gözlerde mutluluk pırıltısının hakim olduğu atölyenin ilk aşaması, çocukların kağıt hamurundan yaptığı maskelerin tamamlanmasıyla son buldu.

Maske yapımı ve boyama atölyesi başta olmak üzere Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’ndeki diğer atölyeler hakkında ayrıntılı bilgi almak için (0216) 357 28 36 numaralı telefonu arayabilirsiniz.