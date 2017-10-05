Yayalaştırma projesi tez oldu

Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık bölümünden İrem Selçuk yüksek lisans teziyle Kadıköy tarihi çarşının yayalaştırma projesini ele aldı. Selçuk, Kadıköy Belediyesi’nde teziyle ilgili sunum gerçekleştirdi

Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık bölümünden İrem Selçuk,“Kent Merkezlerindeki Dönüşümün Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Sonuçları: Kadıköy Tarihi Çarşı Yayalaştırma Örneği” yüksek lisans teziyle ilgili 27 Eylül Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Başkanlık Brifing Salonu’nda sunum gerçekleştirdi.

Kent merkezlerinde yayalaştırmanın sadece yaya ve taşıt trafiğini birbirinden ayırmak değil, bunun yanı sıra önemli sosyo-ekonomik ve mekânsal sonuçlarının da olduğunu belirten İrem Selçuk, yayalaştırma yapılan yerlerde esnafın karlılığının arttığını belirtti. Bölgedeki tüketici ve turist sayısı artış gösterirken bunun bir sonucu olarak yayalaştırılan yerlerde emlak değerlerinin de yükseldiğini söyleyen Selçuk, aynı zamanda ekonomik başarının artmasıyla zincir mağazalarının bölgeye gelip küçük dükkânların kapanmasına yol açtığını ve bu olayın bölgenin otantikliğinin kaybolmasına neden olduğunu vurguladı.

“YAYA TRAFİĞİ ARTTI”

Tezi hazırlamadaki amacının tarihi kent merkezlerinde, yeniden canlandırmanın bir aracı olarak uygulanan yayalaştırmanın sosyal, ekonomik, fiziksel ve çevresel etkilerini, Kadıköy Tarihi Çarşı örneği ile inceleyerek ortaya koymak olduğunu belirten Selçuk, yayalaştırma uygulamasının yapıldığı günden bugüne kadar geçen 10 yıllık süreç içinde Kadıköy’deki yaya trafiğinin gözle görülür bir biçimde arttığını, yapılan yenileme çalışması ile alanda bulunan dükkânlarda hızlı bir artış ve değişim gözlendiğini aktardı.

Kent merkezlerinde yayalaştırılacak alanları salt olarak trafiğe kapatmanın kendi başına yeterli bir çözüm olmadığını belirten İrem Selçuk, ulaşım ilişkileri ve erişilebilirlik, sosyo-ekonomik yapı, tarih, çevre, mekan ve estetik kaygıları içermeyen yayalaştırma projelerinin başarıya ulaşmasının zor göründüğünü, bu açıdan Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesinin hem başarıları hem de olumsuzlukları olan, ancak başarılarının ağır basmasına bağlı olarak giderek daha çok yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan bir yaya bölgesi olduğunu sözlerine ekledi.