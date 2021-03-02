Yaşlılara yönelik şiddet ve nefret arttı

Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından hazırlanan rapora göre yaşlılara yönelik şiddet ve hak ihlalleri artıyor

Yaşlılara yönelik ilgi ve saygının yüksek olduğu söylense de yapılan araştırmalar ne yazık ki bu durumun tam tersini gösteriyor. Özellikle pandemi döneminde sıkça ayrımcılık ve nefrete maruz kalan ileri yaşlardaki bireyler aynı zamanda şiddete uğruyor ve hayatlarını kaybediyor.

Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından hazırlanan ‘Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi’ raporuna göre 2021 yılının Ocak ayında yaşlılara yönelik gerçekleştirilen şiddet, ihlal ve ayrımcılık vakaları arttı.

Medyaya yansımış haberlerin günlük olarak taranması ile elde edilmiş verilerin analizlerine göre hazırlanan raporda Türkiye genelinde yaşlılara karşı işlenen şiddet ve ihlal kapsamında 133 vaka tespit edildi. Rapora göre en çok vakanın görüldüğü il Samsun (13). Daha sonra sırasıyla İstanbul (12 vaka) Antalya (9 vaka), İzmir (8 vaka), Bursa ve Manisa (6 vaka) geliyor. Doğal olmayan nedenlerle gerçekleşen ölümler ile şüpheli ölümler tüm vakaların yarısını oluşturuyor. Tespit edilen vakaların yüzde 32’si düşme, çarpma gibi doğal olmayan yollarla ve ihmal sonucu gerçekleşen ölümlerden oluşuyor, 27 vaka da şüpheli ölüm olarak sınıflandırılıyor.

DOLANDIRICILIK YAYGIN

Yaşlılara yönelik en yaygın şiddet ve ihlal türlerinden biri dolandırıcılık. Türkiye genelinde ocak ayı içinde 17 dolandırıcılık vakası yaşandı. Dolandırıcılık vakalarında erkekler daha fazla mağdur oldu.

Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de yangın sonucu ölen ya da yaralananların sayısı. Araştırmada toplam 12 yangın vakası tespit edildi. Yangın sonucu ölen kadın sayısı ise erkeklerden daha fazla.

Türkiye genelindeki tüm vakaların yüzde 40'ı yaşlı kadınlara yönelik şiddet ve ihlallerden oluşurken, vakaların yüzde 48'inde yaşlı erkekler şiddet ve ihlallerle karşılaşıyor. Yüzde ikisinde ise cinsiyet tespit edilmedi. Tüm vakaların yüzde 11'inde yaşlı çiftler mağdur olmuş. Şiddet ve ihlale uğrayanların yaş ortalaması 75 olarak tespit edilen araştırmada şiddet ve ihlallerin 51 ile 95 yaş arasındakilere yönelik gerçekleştiği belirtildi.

EN ÇOK YOKSULLAR ŞİDDETE UĞRUYOR

Tüm şiddet ve ihlallerin bir başka dikkat çekici özelliği ise rastlanan vakalarının neredeyse tamamının yoksul yaşlılardan oluşması.

Hem yaşlı kadınlar hem yaşlı erkekler arasında yüksekten düşme, çarpma gibi doğal olmayan nedenlerle ölümler bir hayli yaygın. Ocak ayında 14 yaşlı kadın ve 12 yaşlı erkeğin bu nedenlerle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İzleme raporu: http://www.senex.org.tr/wp-content/uploads/SenexIzleme_Ocak2021.pdf