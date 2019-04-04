“İleri yaştaki kişilere kendi yaş grubundakilerle birarada olmak ve kaynaşmak çok iyi geliyor”

Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan sosyal yaşam evleri, ileri yaştaki Kadıköylüler için geniş bir yelpazede çalışmalar yapmaya devam ediyor. Dans, yaratıcı drama, tiyatro, seramik, resim, İngilizce, satranç gibi pek çok kursun, bilgilendirici seminerlerin ve bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinin verildiği sosyal yaşam evlerinde ayrıca 65 yaş ve üzeri bireyler için “Yaşımla Kucaklaşıyorum” adı altında psikolojik destek programı da uygulanıyor.

Psikoloji bilimine göre her yaşın bir evresi olduğunu, kişinin her evrede kendine özgü gelişimsel bir krizle karşılaştığını, bazen memnuniyet duyduğunu bazen de ümitsizliğe kapıldığını dile getiren programın yürütücülerinden Uzman Psikolog Tuğba Keloğlu Tokmak, yaşanan bu süreçten hareketle 2017 yılının Kasım ayından itibaren “Yaşımla Kucaklaşıyorum” programının başlatıldığını söyledi.

15’ER KİŞİLİK BİR GRUP ÇALIŞMASI

Programın ileri yaştaki bireyler arasındaki paylaşımı ve bireysel farkındalığı artırmayı hedefleyen bir grup çalışması olduğuna vurgu yapan Psikolog Tokmak, “Bu çalışmayı Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile birlikte sürdürüyoruz. Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışman Çiğdem D. Çelebi ile birlikte yürüttüğümüz çalışma, 6 ile 8 hafta boyunca 15’er kişilik gruplar halinde her cuma 10.00 ile 11.30 saatleri arasında gerçekleşiyor.” dedi.

YENİ ARKADAŞLIKLAR KURULUYOR

“Yaşımla Kucaklaşıyorum” psiko-eğitim çalışması ile katılımcıların, sosyalleşme düzeyini artırmak, bireyin benliğine ilişkin farkındalığını geliştirmek, özgüveni ve yaşam doyumunu artırmak amaçlanıyor.” diyen Psikolog Tuğba Tokmak, anlamlı ve eğlenceli etkileşim ortamını oluşturmanın, iletişim ile yaratıcılığı teşvik etmenin ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatının yaratılmasının da programının amaçları arasında yer aldığını söyledi.

YAS DÖNEMİNDE DESTEK OLUYORLAR

Tokmak, grup içerisinde çok güzel paylaşımların olduğunu ve birbirlerinin yaşamından çok feyz aldıklarını ve acı olaylar sonucunda yaşanan yas döneminde birbirlerine destek olduklarını belirtti, konuşmasına şöyle devam etti; “Bu süreç onları evden çıkarıyor. Kendi yaş grubundaki kişilerile bir arada olmak ve kaynaşmak onlara çok iyi geliyor. Etkinliker yapıyoruz. Örneğin o an içlerinden gelenleri çizmelerini istiyoruz. Bunlar duyguyu çağrıştıran yöntemler. Bazen rahatlamak için meditasyonel egzersizler de yapıyoruz.”

Sosyal yaşam evlerinde yürütülen “Yaşımla Kucaklaşıyorum” programı ve gerçekleşen diğer etkinkler hakkında bilgi almak için (0216) 356 11 14 nolu telefon numarasını arayabilirsiniz.