Sosyal Yaşam Evleri Tiyatro Kursu grubunun ileri yaştaki kişilere bir çağrısı var: “Yaş 70 ama iş bitmiş değil, o yüzden hayatın güzelliklerini görün ve tadını çıkarın. ”

Kadıköy Belediyesi’nin ileri yaştaki Kadıköylülerin sosyalleşmeleri, üretmeleri ve üreterek yaşamın içinde olmaları için hayata geçirdiği sosyal yaşam evleri, dans, yaratıcı drama, tiyatro, seramik, resim, İngilizce, satranç gibi kurslarla yaşamın elini sımsıkı tutmaya devam ediyor. Kozyatağı Kültür Merkezi 17 Nisan Çarşamba günü sosyal yaşam evlerinin tiyatro kursu grubunun mutlu son ile biten ama verdiği mesajla hayatta güzel başlangıçların penceresini aralayan ve o pencereden derin bir nefes aldıran tiyatro oyunu ‘Seçmeler’e ev sahipliği yaptı. Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği oyun büyük beğeni aldı. Biz de sizler için içimizi ısıtan ve yüzümüzde kocaman bir gülümseme bırakan oyunun hikâyesini tiyatro eğitmeni Birsen Özen ile oyuncular Gönül Elgin, Ferda Ülkü Yerdeş, Ahmet Cevat Varol ve Necati Neşe’den dinledik.

“TARİFİ OLMAYAN BİR DUYGU”

Tiyatro eğitmeni Birsen Özen “Çalışmalar boyunca çok eğlendik, güzel ve verimli zaman geçirdik. Onların sahneye çıkmak için heyecanlandıklarını görmek ve bu heyecanı onlarla paylaşmak, bir dileklerini yerine getirebilmiş olmak onlar için de bizim için de tarifi olmayan çok güzel bir duygu.” dedi. Oyunun dört kişilik olduğunu ancak daha fazla sayıda kişinin oynayacağı bir kurguya sahip olduğunu dile getiren Özen oyunun konusunu şöyle anlattı; “Oyunculuk hayallerini iş güç yüzünden vaktiyle ertelemiş 65 yaş üstü üç insan, bir oyunculuk seçmeleri ilanı ile kendilerini sahnede bulur. Seçmeler genç yaş grubu için yapılıyor olsa da kahramanlarımız hayallerinin peşinden koşar ve şanslarını denemek ister. Karşılarındaki yönetmen de onlarla aynı yaş grubundadır ve istemeyerek de olsa onlara bir şans verir. Oyunculuk seçmelerinde ünlü tiratlardan oyunlar oynayarak, gösterdikleri istek ve cesaretleriyle yönetmeni şaşırtırlar. Oyun karakterlerimizin seçmeleri başarıyla geçmesiyle mutlu sonla biter.”

BİLGİ VE TECRÜBENİN HARMANI

“Komediyi, dramı, müziği ve dansı barındıran oyun çalışma grubumuz için özel olarak düzenlendi. Benim tiyatro bilgim ve onların yaşam tecrübesi ile ortaya keyifle sergileyebilecekleri bir oyun çıkardık.” diyen eğitmen Birsen Özen, konuşmasına şöyle devam etti; “Derslerimizde bolca doğaçlamalar yaptık, şiir okuduk ve daha sonra da sergileyeceğimiz oyunun tasarım aşamasını oluşturduk ve provalarına başladık. Oyunun başındaki dansın koreografisini çalıştık. Ezber ve tekrarlar ile hem eğlendiğimiz hem de çok emek harcadığımız bir süreçten geçtik. Sonucunda William Shakespeare ve Dario Fo gibi ünlü tiyatro yazarlarının monologlarını oynayarak ciddi bir performans sergilediler.” Özen, amaçlarının 65 yaş ve üstü bireylerin ezberledikleri roller ile hafızalarını dinç tutmalarının, şimdiye kadar hiç yaşamadıkları sahneye çıkma deneyimini yaşamalarının, tiyatronun çatısı altında oyun oynamanın eğlenceli, öğretici, mutlu edici gücüyle hayatlarına yaşama sevinci katmak olduğunu ifade etti.

ZİHNİ AÇIYOR, HAFIZAYI DİNÇ TUTUYOR

Çok keyifli ve öğretici bir süreç yaşadıklarını dile getiren oyunculardan Gönül Elgin, “Öncelikle birbirimizi tanıdık. Hocamız replikler verdi. Yaş itibariyle ezberde sıkıntılarımız oldu ama çok arzuladık ve yüzde 80 oranında ezberimiz var. Ezber hem zihnimizi açıyor hem de hafızamızı güçlendiriyor. O yüzden tiyatronun 60 yaşın üzerindeki kişiler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tiyatro benim için farklı dünyaların kapısını açtı ve empati duygumu daha da geliştirdi.” Dedi. Ferda Ülkü Yerdeş ise tiyatronun bir evren olduğunu ve öğrenerek bitmediğini dile getirerek şunları ekledi: “Tiyatro oyununda yer almak tarif edilemez bir duygu. Çocukluğumdan beri içimde olan bu duyguyu şimdi yaşıyorum. Oyunda özellikle bizim gibi yaşı ileri olan insanların aktif bir şekilde hayatın içinde yer almaları için iyi bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Umarım mesaj adresine ulaşacaktır.”

“FARKLI BİR ÖZGÜVEN KAZANDIRDI”

Necati Neşe ise 68 yaşında olduğunu ve ilk defa tiyatro deneyimi yaşadığını belirtti, “İlkokulda bile müsamereye çıkmadım. Hayatımda ilk defa sahneye çıkıyorum. Eşimin tavsiyesi ile kursa başladım. İlk önce tereddüt ettim ama sonra çok hoşuma gitti. Yapamam sanıyordum ama şimdi Shakespeare’den parçalar okuyorum. Bu süreç bana farklı bir özgüven kazandırdı. Daha aktif hale geldim ve kendimi daha genç hissediyorum. Tiyatro diri tutuyor ve doping etkisi yapıyor.” dedi. Ahmet Cevat Varol ise, “Yaşım 70 ama okul hayatımda bir şiir bile okumadım. İlk başlarda çok zorlandık ama çok çalıştık. Aktif olmak çok güzel bir şey. Yeni arkadaşlıklar kurduk. Sosyal yaşam evleri buna vesile oldular. Oyunda yönetmen rolündeyim. Oyunun sonunda “Benim yaşım geçti diye eve kapanan değil, sosyal hayatta aktif rol alarak hayatın güzelliklerini gören ve hayatın tadını çıkaran örneklersiniz. O yüzden yaş 70 iş bitmiş değil daima ileri diyerek oyunu bitiriyorum.” şeklinde konuştu.