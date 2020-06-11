Yanı başınızdaki kültürü görebilirsiniz

Kültür Envanteri Atlası projesi “kültür varlığı” tanımına dahil olabilecek her türlü yapıyı araştırarak envanterini çıkarıyor. Haritada Kadıköy’den farklı dönemlerde yapılmış 153 yapı yer alıyor

Binlerce yıllık geçmişi olan İstanbul’da ve Kadıköy’de hem yerin altında hem de yerin üstünde çok sayıda kültür varlığı bulunuyor. Ancak bu konuda detaylı çalışmalar yapılmadığı için bu kültür varlıklarının varlığından haberdar olmak çok mümkün olmuyor. Oysa Kadıköy’ün hemen hemen her sokağında bir köşk, çeşme, hamam ya da farklı mimari yapılarla karşılaşmak mümkün. Caner Cangül’ün yönettiği, A. Erdem Şentürk’ün tasarladığı “Kültür Envanteri Atlası”, ‘kültür varlığı’ tanımına dahil olabilecek her türlü öğeyi araştırarak envanterini çıkarıyor.

Sosyal yaşama konu olmuş ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan bütün varlıkları kayıt almak için oluşturulan bu projede, kültür varlıkları, tescilli olup olmadığına bakılmaksızın belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendiriliyor ve sitenin veri tabanına dahil ediliyor. Projenin amacı kültür varlıkları ile ilgili güvenilir, güncel bir bilgi kaynağı sunmak ve kültürel zenginliği daha görünür hale getirmek.

KADIKÖY’DEN 158 YAPI

Sitede şu an 13 binin üzerinde kültür varlığı işaretlenmiş ve sınıflandırılmış durumda. Bu listede Kadıköy’den de şu an 158 adet kültür varlığı yer alıyor. Semtteki yapıları harita üzerinden görüntülemek mümkün. Bunun için arama yapabilir, grup, tür, kültür, yüzyıl veya şehir bazında filtreleme yaparak kültür varlıklarını harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Listelenen varlıklar hakkında kısa bilgi notlarına da ulaşmak mümkün.

Kadıköy’deki kültür varlıklarından bazıları şunlar; Acıbadem Sultan II. Mahmut Nişan Taşı, Ahmet Nuri Efendi Köşkü, Antipa Köşkü, Eutrope Limanı, Fredrichi Evi, Hiera Limanı, Köçeoğlu Köşkü, Çatal Çeşme.

“BİLİRSEK, KORURUZ”

Kültür Envanteri Atlası yöneticilerinin daha fazla kültür varlığını listelemek için bir de çağrısı var: “Haritamızda eksik noktaların var olduğunu göreceksiniz. İçeriğimizi el verdiğince geliştiriyor ve editör ekibimiz ile birlikte sürekli güncelliyoruz. Siz de veri tabanımızda henüz yer almayan veya eksik / hatalı bilgi bulunan bir kültür varlığı ile ilgili envantere katkıda bulunabilirsiniz.

Kültür Envanteri Atlası, bağımsız bir projedir. Reklamsız ve güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı amaçlıyoruz. Projenin sürekliliğini sağlamak, planlanan geliştirmeleri daha hızlı yapabilmek için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Yaşadığınız bölgenin çevresinde yer alan veya ilgi duyduğunuz bir kategoriye ait kültür varlıklarının bilinirliğine katkıda bulunun. Bir Kültür Elçisi olarak editör ekibimiz arasında yer alın.”

Projenin detaylarına https://kulturenvanteri.com/ üzerinden erişebilirsiniz.