Veteriner hekimlerden “Kutla(ya)mıyoruz” mesajı

Veteriner hekimlerin yaşadığı sorunların yer aldığı “Kutla(ya)mıyoruz” afişlerini Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde kliniklerine asacaklarını dile getiren Murat Arslan, “Pandemide yirmiye yakın meslektaşımızı kaybettik. Çok sayıda meslektaşımız tüberküloz, bruselloz gibi tehlikeli hastalıklara yakalanıyor” dedi

Korona virüsü salgınında sağlık çalışanları büyük bir mücadele vererek hayat kurtarmaya çalışıyor. Bir yılı aşan bu mücadelede çok sayıda sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü vesilesiyle de sağlık çalışanı olan veteriner hekimlerin yaşadığı sorunları görünür kılmak adına İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ile konuştuk.

Veteriner hekimin görev alanı nedir?

Veteriner hekimler başta koruyucu hekimlik olmak üzere, hayvan sağlığı ile refahı, toplum sağlığı ve çevre sorunlarının önlenmesi alanlarında görev alır. Yaptığımız tüm görevler esasen canlılığın sürdürülmesine yöneliktir. Örneğin koruyucu hekimlikle hayvanlara yıllık programlar halinde aşılar yapılır. Böylece salgınların oluşması önlenir, yeterli gıda sağlanmış olur. Yine koruyucu hekimlik sayesinde sokaktaki ve evimizdeki canların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmeleri sağlanır. Doğa ve yaban hayatı korunarak son yaşanan kötü örnekte olduğu gibi salgınların, pandemilerin olması engellenir. Aşı çalışmalarının büyük bir kısmı hem ülkemizde hem dünyada veteriner hekimler tarafından yürütülür. Yine bioterör, yani mikroorganizmaların silah olarak kullanıldığı alanlarda veteriner hekimler önleyici tedbirleri alırlar. Özet olarak gerek zoonozların insanlara bulaşmasını önleme konusundaki çalışmalarıyla veteriner hekimler insan, hayvan ve çevre sağlığıyla ilgili görev alırlar.

Ülkemizdeki veteriner fakülteleri gerekli donanıma sahip mi?

Son yıllarda fakülte sayısı hızla artıyor. Veteriner fakültelerinde eğitim beş yıl sürüyor, ilk iki yıl temel tıp eğitimi sonraki yıllarda mesleki eğitim veriliyor. Çağdaş tıbbın gereği olarak branşlaşma son yıllarda önemli bir hale geldi. Artık barınak, egzotik, at hekimliği, dahiliye, cerrahi, ortopedi, görüntüleme hatta göz vb alanlarda branşlaşma oldu. Ancak açılan çok sayıdaki fakültede gerek öğretim elemanı sayısı gerekse donanım açısından eksiklikler bulunuyor. Bu nedenle eğitimin niteliği maalesef giderek düşüyor.

Mezun olan öğrencilerin istihdam durumu nasıl?

Ülkemizde halen istihdam açısından sorun yaşamayan bir mesleğiz. Çünkü çok geniş çalışma alanlarımız bulunuyor. Ancak çok sayıdaki fakülteden mezun sayısı arttıkça, bu konuda sorun yaşayacağımız açık.

Veteriner hekimlerin yaşadığı en önemli sorunlar nelerdir?

Salgın hastalıklar nedeniyle veteriner hekimlik stratejik bir meslektir. Aslında geleceğin mesleğidir. Ancak ülkemizdeki en büyük sorun mesleğimizin algısıdır. Yani ülkemizde gerek yöneticiler gerekse halkımız veteriner hekimlik mesleğini tanımıyor, sadece hayvan sağlığı boyutunu biliyor. Oysa güvenli gıdanın üretilmesi ve soframıza geldiği ana kadar her aşamada veteriner hekimler görev alıyor. Bu bizim en önemli sorunumuz görünüyor. Diğer taraftan sağlık çalışanı olduğu halde sağlık sınıfına tanınan özlük haklarından muaf tutuluyor. Daha birçok alanda mesleğimize yönelik haksız uygulamalar var. Örneğin en tehlikeli mesleklerden biri olmasına rağmen yıpranma hakkı elimizden alındı. En güncel örnek olarak tüm sağlık çalışanları aşılama programına alınmasına rağmen veteriner hekimler bunun dışında tutuldu. Gerekçe olarak da şu sunuluyor; ‘Sağlık Bakanlığı personeli değilsiniz. Tarım Bakanlığı'na bağlısınız’ ama diğer taraftan biz sağlık çalışanıyız. Bütün dünyada böyle kabul ediliyoruz.

“YIPRANMA HAKKI VERİLMİYOR”

Yıpranma payı zor meslek sahibi kişilere verilen erken emeklilik hakkıdır. Veteriner hekimler zoonoz dediğimiz öldürücü sonuçları olabilen bulaşıcı hastalıklar ile çalışıyor. O nedenle en tehlikeli meslekler arasında yer alıyor. Bu hak ülkemizde gerçekten tehlikeli işler yapan mesleklere verilmişti. Bunların arasında veteriner hekimlerde vardı. Bu kanun iptal edildi ve sonrasında birçok meslek grubuna hatta milletvekillerine bile verildi. Ancak veteriner hekimlere verilmedi. Son pandemide yirmiye yakın meslektaşımızı kaybettik. Çok sayıda meslektaşımız çalışırken tüberküloz, bruselloz gibi tehlikeli hastalıklara yakalanıyor. Yine kuş ve domuz gribi gibi salgınlarda hep ilk mücadele eden meslek grubuyuz.

Bu sorunların çözümü için ne gibi adımlar atılmalı, neler yapılmalı?

Yetkililerin veteriner hekimlik mesleğinin önemini kavraması öncelikli adım olmalıdır. Sonrasında ise başta meslek odaları olarak tüm meslektaşlarımızın mesleğimizin önemini kamuoyuna anlatması ve kamuoyunun desteğini alması gerekir. Biz bu konuda ilkokuldan başlayarak mesleğimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Meslek örgütlerimizin güçlü bir yanıt vermesi için etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Örnek olarak Dünya Veteriner Hekimler Günü yaklaşırken, hazırladığımız “Kutla(ya)mıyoruz” posterlerini, İstanbul'daki kliniklerimizin dış kapısına bir hafta boyunca asacağız. Ayrıca sosyal medyada da aynı görsel üzerinden kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışacağız.