“Vatan Şairi” Namık Kemal, Kadıköy’de anıldı

Vatan ve özgürlük şairi, tiyatro yazarı ve fikir insanı Namık Kemal, ölümünün 130. yılında, Kriton Curi Parkı Gönüllüleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla, Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi/Parkı’ndaki heykeli başında anıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende, Namık Kemal’in yaşamı, özgürlükçü kişiliği ve dönemi ve takip eden nesillere etkileri konuşmalarla dile getirildi.

İlk sahnelenen tiyatro (Vatan Yahut Silistre), ilk edebi roman (İntibah), ilk tarihi roman (Cezmi), ilk eleştiri yazısı (Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkına Bazı Mülahazatı Şamildir)’in yazarı Namık Kemal, “hürriyet” kavramını da ilk kullanan olmuştu.

Çalışmalarını Kadıköy’de de sürdürmüş olan Namık Kemal’in, kendisi ve kuşağı üzerindeki etkisini Mustafa Kemal Atatürk şu sözlerle açıklamıştı:

“Vatanın kurtuluşu ve istiklâli için ölmeyi bugünkü nesle Namık Kemal öğretti. Harbiye senelerinde siyaset fikirleri baş gösterdi… Namık Kemal’den gelen sesin büyüsüne kapılmıştık. Bu ses ruhumuzu şimşek gibi sarsıyor, bu ses şimdiye dek okuduğum şiirlerdeki hiçbir sese benzemiyordu. Namık Kemal’in yiğit sesi, önümde bambaşka bir ufkun açılmasına yol açıyordu.”

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Bolayır beldesinde bulunan Namık Kemal’in mezarı, Rumeli fatihi Gazi Süleyman Paşa Türbesi’nin hemen yanında, aynı bahçede bulunuyor.