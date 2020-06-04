Vapurlardan podcast kanalına: Burhan Pazarlama

Burhan Pazarlama podcast kanalını kuran Harun Şahnacı için Burhan Demircan sağlamlığın, samimiyetin ve güvenilirliğin bir sembolü. Şahnacı, Demircan’da kendinden izler bulduğunu ifade ediyor

Kadıköy-Karaköy veya Kadıköy-Eminönü vapurlarına yolu düşenler Burhan Demircan’a yani nam-ı diğer Burhan Pazarlama’ya rast gelmiştir. Elindeki ürünleri satarken hitabeti, kibarlığı ve samimiyetiyle vapur yolcularının güvenini kazanan Demircan, otuz beş yıllık meslek hayatında kiminin “abisi” kiminin de arkadaşı oldu. Burhan Demircan, mart ayında hayatını kaybetse de yaşamı ilham olmaya devam ediyor.

Burhan Pazarlama podcast kanalını kuran Harun Şahnacı için de Burhan Pazarlama önemli bir yerde duruyor. Şahnacı “Benden yaşça ileride olanlar daha iyi tanıyor tabii kendisini. Ben de yaşım erdiğince biliyorum. Keşke görebilseydim, çok isterdim tanışmayı ve sohbet etmeyi. Yanında birkaç sefer ben de kendisine katılmak, onun sokaktaki deneyimlerini gözlemlemek isterdim. Çok önemsediğim bir kişi olması ile birlikte, çok kıymetli hayati ve mesleki bir duruşun Türkiye’deki bana göre en önemli temsilcilerinden biridir.” diyor.

“KENDİMDEN İZLER BULDUM”

Burhan Demircan tam da Harun Şahnacı’nın kanal için isim aradığı vakitte hayatını kaybetmiş. Şahnacı, hayatını kaybetmesinin ardından Demircan’ı tanımaya daha çok imkan bulduğunu söylüyor. “Hayatına dair öğrendikçe, Burhan Demircan’ın değerlerinin aslında kurmak istediğim markanın değerleriyle ne kadar benzer olduğunu fark ettim.” diyen Şahnacı şöyle devam ediyor: “Kendimden de izler bulduğumu itiraf edeyim. Burhan Pazarlama ismiyle ilerlemeye karar verdim. Hatta bazen düşünüyorum acaba insanlar yanlış anlar mı eder mi diye ama gerçekten onda gördüğüm değerler hem mesleğimde, hem de hayatımda önemsediğim ve aslında özlediğimiz, hayatta çok nadir rastladığımız değerler değil mi? Hele satış yaparken ‘hanımefendiler beyefendiler şu elimde görmüş olduğunuz…’ diye bir giriş cümlesi var ki, her duyduğumda sağlamlığına, samimiyetine ve güvenilirliğine bir kez daha inanıyorum.”

Bu üç unsurun önemine vurgu yapan Şahnacı şöyle devam ediyor: “Teknolojide sınırları zorladığımız şu zamanda, en kıyak plazalarda dünya ile yarışmaya çalışan ürünler geliştirmeye çalışan bizler ürünlerimizi sağlamlık, güvenilirlik ve fayda temelli konumlandırmıyor muyuz? Burhan Demircan da otuz kırk yıl önce işini yaparken bu üç kelimeye sürekli atıf yapıyor. Alın hepimize 40 sene önceden, vapur hatlarından ve mütevazı hayattan bir ders. Bunlar bizim ancak sokakta ve hayatın içinde deneyimleyebileceğimiz, tadabileceğimiz şeyler.”

İLETİŞİM TEMELLİ YAYINLAR

Harun Şahnacı, markaların ve toplumların dijital alışkanlıklarını ve olaylar karşısındaki manevra kabiliyetlerini pandemi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmanın mümkün olduğunu söylüyor. Tüketimin boyutlarını ya da ‘djital kapitalizm’deki tüketim ve üretim çılgınlığında son noktada olduğumuzu bilmemiz gerektiğini söyleyen Şahnacı, “Tüm bu değişen ve kısmen de olsa geliştiğini düşündüğüm dijital üretim ve tüketim ilişkilerine bir de insanların çok uzun zamandır kendilerine ayırmakta zorlandığı ve pandemi dolayısıyla oluşan bunca boş zamanı, evlerimizde sıkıldığımız gerçeğini de işin içine eklersek önü alınamaz bir dijital üretim ve tüketimin oluşu kaçınılmaz oldu.” diyor.

Bu podcast kanalını açma sebebini de şöyle açıklıyor: “Ben de pandemi sürecinde iletişimin en son modellerini ve tüm kanallarını kullanarak çevreme, insanlara fayda sağlamak isteyen, belki de çoğu insan için önemli olmasa da mesleği adına, belki toplumsal ya da konuşulması gerektiğini düşündüğüm konulara dair söyleyeceği bir şeyleri olduğuna inanan insanlardan biriyim.”

İlk 16 bölümde korona virüsünün birçok konuya etkisi üzerine yayınlar yapan Şahnacı, son iki bölümdür akademi ve iletişim temelli yayınlara ağırlık verdiklerini söylüyor.

“ÇANTASI SIRTINDA BİR PLATFORM”

Ana akım medya alışkanlıklarına veya içerik üretme kaygısıyla kaliteden ödün vermeye gerek olmadığını ifade eden Şahnacı, “Mesleğimizi yaparken tabii ki Google’ın algoritmalarına ya da kurallarına hakimiz ve dijitalde dikkat ettiğimiz birçok mekanizma var. Ama Burhan Pazarlama benim için başka bir şey ifade ediyor. Takip edenler için de farklı bir anlamı olsun istiyorum. Google’da üst sıralara çıkmak için yapmam gereken on şey yok. Hiçbir geçici kabule eyvallahı olmayan çantası sırtında bir platform. Burhan Demircan vapur hatlarında satış yaparken iletişiminden ve İstanbul beyefendiliğinden asla ödün vermezmiş. Benim için de Burhan Pazarlama’nın içeriklerinin tonu, iletişim dili, kalitesi; Burhan Pazarlama’ya zaman ayıranların, izleyenlerin ya da dinleyenlerin manevi doygunluğa, entelektüel sermayeye, bilgiye ve farklı yorumlara ulaşmaları her şeyden önemli.” diyor.

Burhan Pazarlama’nın hedeflerinden birinin topluluk kurmak olduğunu söyleyen Şahnacı, sohbet ettikleri konularda herkesin anlayıp sevmesi konusunda bir mücadelesi olmadığını ifade ediyor. Şahnacı “Yayınlarımıza davet ettiğim misafirleri ağırlarken kimseye binlerce dinlenme ya da izlenme vaatlerinde bulunmuyorum. Şimdiye kadar sohbet ettiğimiz kişiler sonraki konuklarımız için yeterli referansa sahip kişilerdir. Farklı bir dil, konu, sunuş ve tasarım peşindeyiz. Kendimize yeni bir kitle yaratmaya çalışıyoruz. Anlayacağınız Burhan Pazarlama’da konu ‘abi hedefimiz beyaz yakalılar’ değil. Ayrıca dijital yayıncılıkta ve topluluk oluşturmada şeffaflığa ve mütevazılığa çok inanan biriyim.” diyor.

İnstagram: burhan.digital / Twitter: @burhandigital / Youtube: Burhan Pazarlama