Uzay meraklıları dolunayı izleyecek

İstanbul’daki ışık kirliliğinden gökyüzündeki yıldızları göremiyor musunuz? O zaman buyurun Fenerbahçe Parkı’nda dolunayı tüm parlaklığıyla izlemeye!

İstanbul’da şehir ışıklarının yoğunluğu ve ışık kirliliği nedeniyle çıplak gözle izlenmesi zorlaşan gökyüzü, Fenerbahçe Parkı’nda düzenlenecek etkinlikle daha berrak hale gelecek. Uzay ve astronomi bilimi meraklıları 1 Kasım Cuma gecesi dolunay evresinde olacak Ay’ı, 20.00-22.00 saatleri arasında teleskoplarıyla izleyecek.

AKADEMİSYENLER DERS ANLATACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretmen Akademisi’nin düzenlediği etkinliğe 7’den 70’e uzaya ilgi duyanlar davetli. Kadıköy Belediyesi’nin desteklediği etkinlikte gözlemin yanı sıra, İstanbul Kültür Üniversitesi Fiziki Bölümünden Prof. Dr. Dursun Koçer, Dr. Ayşe F.Yelkenci, İstanbul Üniversitesi Uzay ve Astronomi Bilimleri Bölümünden Dr. Korhan Yelkenci, Galileo'ndan günümüze insanoğlunun gökyüzünü keşfetme arzusuna yönelik çabalarını, ışık kirliliğini, gök cisimlerini ve uzay çalışmalarına yönelik gelişmeleri anlatacak.

TEDARİKLİ GELİN

Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Esra Balkan, 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Birsen Özaktaç, Ali Haydar Ersoy Ortaokulu Türkçe öğretmeni Havva Yücel, Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Ersin Yücel’in çabalarıyla hazırlanan etkinlikte özellikle gençlerin astronomi ve uzay bilimlerine yönelik merakın aşılanması amaçlanıyor. Etkinliğe katılmak isteyenlerin soğuk hava koşullarını düşünerek tedarikli gelmesi öneriliyor.