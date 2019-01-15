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Üniversitelilerden kurumsal iletişim sunumu

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Kadıköy Belediyesinin projeleriyle ilgili kurumsal iletişim çalışması sunumu yaptı

Üniversitelilerden kurumsal iletişim sunumu
GazeteKadıköy

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kadıköy Belediyesi arasında Eylül 2018’de imzalanan protokol çerçevesinde öğrenciler, “Kadıköy Belediyesi”ni seçmeli ders olarak görüyor. Öğrenciler aynı zamanda belediyede staj yapıyorlar. Protokol kapsamında hazırlanan müfredata göre, Kadıköy Belediyesi’nin farklı bölümlerinde staj yapan öğrenciler kamu yönetimi ve işleyişi hakkında gözlem yaparken, ‘Yerel Yönetimlerde İletişim’ dersi kapsamında da Kadıköy Belediyesi’nin kurumsal kimlik çalışmalarına katkıda bulunacak projeler üretiyor. 

Bu protokol kapsamında öğrenciler Kadıköy Belediyesi’nin Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı ve temeli geçtiğimiz aylarda atılan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi ile ilgili kurumsal iletişim çalışması sunumu yaptı. 

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlileri ve Kadıköy Belediyesi yöneticilerinin katıldığı sunumda öğrenciler her iki projeyle ilgili sosyal medya uygulamalarından, outdoor uygulamalarına kadar yapılabilecek iletişim çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Etiketler; #yeditepe üniversitesi #Kadıköy Belediyesi
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