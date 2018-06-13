Üniversite öğrencileri sağlığına sahip çıktı

‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nın ilk grubunun sertifika töreni, katılımcıların eşliğinde Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde yapıldı.

Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı işbirliğinde yürütülen ‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nın ilk grubunun son oturumu ile sertifika töreni, 12 Haziran’da Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde gerçekleşti. Sertifika törenine, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın ile Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel, ‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı’na katılan üniversite öğrencileri, programda eğitmen olarak görev alan Seda Kurt ve Hande Olgar ile Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin çalışanları katıldı.

DOKTORA GİTMENİN ÖNEMİ

Eğitmenler Seda Kurt ile Hande Olgar, eğitim programı hakkında şu bilgileri verdi; “Eğitici eğitimi aldık. Eğitimden sonra üniversite öğrencilerinden oluşan on kişilik bir gruba eğitim verdik. Eğitim boyunca kadının hayat boyu karşılaşabileceği sağlık sorunlarını masaya yatırdık. Doğum kontrolünü, doğumu ve doğum sonrası döneminde karşılaşabileceği durumları ve doktora gitmenin önemini, doğru bilinen yanlış bilgileri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları ve doğal temizlik ürünlerini… Daha birçok konuyu masaya yatırdık. Toplumsal cinsiyeti ve kadın haklarını da konuştuk.”

MUTLU BİR ORTAMDA BİLGİLENMEK…

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde öğrenci olan Gülcan Aslan, “Güvenli annelik, çocukluk ve ergenlik, menopoz, obezite kısacası yaşamımızı ilgilendiren birçok konuda bilgi sahibi olduk. Eğitim karşılıklı paylaşımlar şeklinde sürdü. Bu da ortamın daha sıcak olmasını sağladı. Mutlu olarak geldiğimiz bir yerde önemli bilgiler edindik.” dedi.

AKTİF BİR ÖĞRENME SÜRECİ

Gizem Çiftçi, “Doğru bildiklerimin yanlış olduğunu öğrendim. Eğitim bunları düzeltmek anlamında iyi oldu. Aktif bir öğrenme süreci yaşadık. Korunma yolları, beslenme, sağlık üzerine çok değerli bilgiler paylaşıldı. Hem kendim hem çevrem için yararlı bilgiler edindim.” diyerek eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.