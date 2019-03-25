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TMMOB ile Kadıköy Belediyesi arasında yeni protokol

Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası protokol imzaladı

TMMOB ile Kadıköy Belediyesi arasında yeni protokol
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) İstanbul İl Temsilciliği bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerinin kamusal fayda üretebilecekleri projelerin içinde yer alması ve yazılım sektörü ile buluşmaları için protokol imzaladı.

21 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek atölye çalışmasında, öğrencilere yönelik atölye çalışmaları düzenleyerek, toplumsal sorunların çözümüne dair farkındalık oluşturmayı; pratik çalışma alışkanlığı kazandırmayı; deneyim, fikir, proje ve çözüm üretebilecekleri elverişli ortamları sağlamayı hedefliyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul İl Temsilciliği Koordinatörü Arif Cevizci’nin katılımı ve imzasıyla gerçekleşen işbirliğine göre öğrenciler belediye ile ortaklaştığı toplumsal, kamusal fayda üretebilecek işlerin içerisinde olma fırsatı bulacak; açık kaynak, özgür yazılım araçlarıyla tanışacak; yazılım sektörüne erişimi az olan öğrenciler sektörle buluşabilecek ve bilgisayar mühendisliği mesleğine aday olan öğrenciler BMO’yu tanıyarak mesleki birliktelik duygusunu geliştirmiş olacak. 

İDEA Kadıköy ve Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün ev sahipliği yapacağı, en az 30 öğrencinin katılacağı atölye çalışmalarına, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir dışındaki illerden katılmak isteyen öğrencilere öncelik verilecek. Kız öğrencilerin Kadıköy Belediyesi’nin Aysel Abdullah Öğücü Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda konaklamaları sağlanacak.

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #Bilgisayar Mühendisleri Odası
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