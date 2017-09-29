Tarihi Çarşıda balık sevinci

Balıkçılar Çarşısı olarak da bilinen Kadıköy Tarihi Çarşı’da balık sezonunun açılması çarşıya canlılık geldi

Kadıköy Tarihi Çarşı’da balıklı günler başladı. 1 Eylül’de denizlerde balık avı yasağının sona ermesiyle balık sezonunu açan Tarihi Çarşı tezgâhlarına adeta renk geldi. Uskumru’dan hamsiye, palamuttan çinekop, tekir, mezgit, çupraya onlarca çeşit balık, Kadıköy Tarihi Çarşı tezgâhlarında yerini aldı. Balık sezonunun açılmasıyla yüzü gülen balıkçı esnafı sezonun bereketli başladığını söylerken, ilerleyen günlerde havaların soğumasıyla birlikte canlılığın daha da artacağını belirttiler.

USKUMRU TEKRAR MARMARA’DA

Balıkçı esnafı, sezonun açılmasıyla en fazla uskumruya ilgi olduğunu belirtti. Hamsi ve palamut satışının da çok olduğunu belirten esnaf ay sonuna doğru çinekop, sarı kanat gibi balıkların da tezgahlarda bollaşacağını söyledi.

Kadı Nimet Balıkçılık’tan Nurettin Toprak, 40 yıldır Kadıköy Tarihi Çarşı’nın balıkçı esnaflarından. Kadıköy Tarihi Çarşı denilince balıkçıların akla geldiğini, çarşının balıkçılar çarşısı olarak da bilindiğini söyleyen Nurettin Toprak, “Uzaklardan Tarihi Çarşıyı görmeye gelenler var. Kadıköy ve Tarihi Çarşısı güzel. Balık sezonu gelmesi demek eve ekmek girmesi demek. Yaz boyu oturuyorsun giderlerin artıyor, borçları ödemek için sezonu dört gözle bekliyorsun” dedi.

Balık sezonunun açılması çarşıdaki diğer dükkanlara da yansıyor. Çocukluğundan bu yana Tarihi Çarşı’da esnaflık yaptığını belirten şarküteri esnafı Ali Gündüz de balık sezonunun başlaması, yazlıkçıların da dönmesiyle çarşıya canlılık geldiğini, müşteri potansiyelinin arttığını bunun da satışlara yansıdığını söyledi.

Çarşıya balık alışverişine çıkan ve balığı çok sevdiğini söyleyen Ali Ömer, balıkçıların yıllar sonra Marmara’ya geldiğini söylediği uskumrunun fotoğrafını çekip yurt dışındaki bir arkadaşına gönderdiğini, sahip olduğumuz güzelliklerin kıymetini bilmek gerektiğini ifade etti.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte çarşının da şenlendiğini belirten çarşının yaklaşık 50 yıllık balıkçı esnafı Cengiz Uğur da “Uskumru senelerdir Marmara’da olmayan balık. Marmara’nın balığı aslında. Yanlış avlanma nedeniyle gitmişti. Bu balık geri döndü mucize bir şey yani. Hakiki uskumru diye onun için diyoruz. Benzeri olan kolyoz balığı var. Ama uskumrudaki yağ, lezzet başka. Çocuklar için özellikle faydalı. Omega 3 yüksek. Uskumru Marmara’ya döndü bu sene bereketli. Fiyatlar da zamanla uygun olur” dedi.

CENGİZ BEY’DEN ÇOK BASİT TARİF

Söz balık ve özellikle de uskumrudan açılmışken, Cengiz Uğur yıllar sonra Marmara Denizi’nde tekrar görülen uskumrusunun lezzetini herkesin tatması için çok basit bir tarif verdi. Yağlı bir balık olduğu için tepsi ya da teflon tavada az yağlı şekilde domates, biber ve soğan ile fırında pişirebilirsiniz. Diğer yandan unlayıp tavada da pişirebilirsiniz.

BALIKÇILAR FİYATLAR DÜŞER DİYOR

Uskumru: 25-35

Hamsi: 10

Tekir: 25-40

Sardalya: 10

İstavrit: 10

Çupra: 25

Mezgit(Karadeniz): 20-30

Somon(Norveç): 70

Barbun: 25-75

Levrek: 30-65

Jumbo Karides 100

Palamut (Şile) Tane: 10-20

İSTANBUL’DA BALIK DENETİMİ

Yaklaşık 4 ay süren denizlerdeki av yasağı 1 Eylül’den itibaren sona erdi. İstanbul’da yaklaşık 13 bine yakın balıkçı, 2 bin gemiyle balık sezonuna ‘Vira Bismillah’ dedi. Büyük umutlarla denize açılan İstanbullu balıkçılar, önceki yıllara göre ağlarında bol balık bekliyor. Nitekim ilk avlanmalarında da balıkçıların yüzü güldü. Ağlara uzun yıllar sonra uskumru takılması İstanbullu balıkçıları sevindirdi.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul’un tüm noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler kuraldışı avlanmaya geçit vermiyor.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün denizlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. İstanbul’un tüm noktalarında denetimlere devam eden ekipler, yasal boy sınırı altında yapılan kuraldışı avlanmaya geçit vermiyor. Geçtiğimiz günlerde Boy yasağına uymadığı için 90 ton İstavrite el konulmasının ardından, dün de 770 kasa (10 ton) İstavrit ve 30 kasa (390 kg) Tekir’e el konuldu. İstavrit için yasal boy sınırı 13 cm, Tekir için 11 cm. olduğu belirtildi.

BALIK VE SAĞLIK

Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Deniz Ürünleri Güvenliği ve Sağlığa Faydaları konulu toplantıda Norveç Ulusal Beslenme ve Deniz Ürünleri Araştırmaları Enstitüsü (NIFES) Gıda Güvenliği ve Beslenme Bölümü Uzmanı Lisa Kolden Midtbø, deniz ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri üzerine yapılan son araştırmaların sonuçlarını paylaştı.

NIFES Deniz Ürünleri Güvenliği ve Sağlığı Bölümü’nün, hamileler, çocuklar ve yetişme çağındaki gençler üzerinde araştırma çalışmalar yürüttüğünü belirten Midtbø, şunları söyledi:

“Gerekli besinlerin alımı sağlık için çok önemlidir. Tükettiğimiz gıdalar, sağlığımızı direkt olarak etkiler. Deniz ürünleri de insan sağlığı için gerekli birçok besinin bir arada bulunduğu eşsiz bir gıda.”

Yapılan araştırmalara göre deniz ürünlerinin, zengin ve faydalı içeriği ile kalp hastalıklarının gelişmesini önleyebilecek bir faktör olabileceğini belirten Midtbø sözlerine şöyle devam etti, “Deniz ürünlerinin zihinsel rahatsızlıklar, beyin gelişimi, davranış, depresyon ve şeker hastalıkları üzerinde de olumlu etkisi olduğuna dair araştırmalar var. Bu nedenle öğünlere yağlı ve yağsız balık gibi, somon, uskumru, ringa balığı gibi çeşitli deniz ürünlerinin dâhil edilmesini öneriyoruz. Ayrıca Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili ve birçok balık çeşidi var, bunlar da daha çok yenilmeli. Norveç Sağlık İdaresi, bütün yaş grupları için haftada 2-3 defa balık yenmesini tavsiye ediyor. Bu da, haftada 300-450 gr balık anlamına geliyor.”