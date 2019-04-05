“Stratejik Buluşmalar” başlıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Stratejik Düşünce Topluluğu, her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirmiş olduğu Stratejik Buluşmalar Haftası’19 programını bu sene de herkesle buluşturuyor. Bu yılki konu başlığı “Türk Dış Politikası” olarak belirlendi. Programda birçok büyükelçi, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi konuk olacak. Program 10 Nisan Çarşamba günü sabah saat 10.00’da açılış konuşması ile başlayacak, 11 Nisan Perşembe günü saat 16.45’te sona erecek. Programda 10 oturumun 9 tanesine katılanlara katılım belgesi de verilecek. Üniversite dışından da program katılıma açık olacak. Programa dışarıdan katılmak isteyenlerin telefonla kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Bu yıl düzenlenen programa konuşmacı olarak; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Emekli Büyükelçi- İmü Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Kafkassam Başkanı Doç.Dr. Hasan Oktay, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail Safi, İmü Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Emekli Büyükelçi Dr. Onur Öymen, Emekli Büyükelçi Dr. Ahmet Oğuz Çelikkol, Uludağ Üniversitesi İibf Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı katılıyor.

Programa katılım için kayıt: 0539 450 70 45 / medeniyetstratejik@gmail.com