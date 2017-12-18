Sokak kedileri evlerine kavuştu

Kedici Dergisi, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle geleneksel hale gelen “Sokağın Kedisi Şenliği”nin 5’incisini Moda Parkında gerçekleştirdi

Kedici Dergisi, Kadıköy Belediyesinin desteğiyle 5. Geleneksel “Sokağın Kedisi Şenliği”ni 17 Aralık Pazar günü Kedici Dergisinin İstanbullu okuyucuları, Kadıköylü Kediciler ve tüm hayvanseverlerin katılımıyla Moda Parkında gerçekleştirdi.

Şenliğin açılışında bir konuşma yapan Gönüllü Kediciler ve Kedici Veteriner Hekimler Derneği(KEDVET) Başkanı Dr. Tarkan Özçetin; “Bu sene şenlik isminde küçük bir değişiklik yaptık. ‘Sokaktaki Kedileri Şenliği’ değil ‘Sokağın Kedisi Şenliği’ diyoruz, çünkü onlar bizim sokağımızın kedisi, şehrimizin kedisi, Anadolu’nun kedisi kısaca vatanımızın kedisi, onun için onlar sokak kedisi değil Türkiye’nin kedileri. Etkinliği hayata geçirmemizde katkıları olan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant, Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, Kadıköy Belediyesi Hayvan Hakları Koordinatörü Elif Ertürk’e teşekkür ediyoruz. Mama sponsoru Nestle Purina ve Türkiye’de 30 binden fazla kedi evi dağıtan Adore Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Kayalar’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kış aylarında sokakta yaşam mücadelesi veren kediler için soğuk ve yağmurdan korunmalarını sağlayacak barınak yapmak ve sokaktaki canlar için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik sayesinde 500’den fazla kedi evi semtin uygun yerlerine yerleştirildi. Dağıtılan kedi evlerinin yanında kedi mamaları da verildi.