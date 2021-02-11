Sokak hayvanları ve gıda Belediye denetiminde

Kadıköy Belediyesi pandemi sürecinde güvenli gıda için denetimlerini sürdürürken ilçedeki kamu kurumlarının dezenfektasyon ihtiyacını da karşılıyor. Sokak hayvanları için aralıksız mama dağıtımı da yapan Veteriner İşleri Müdürülüğü’nün çalışmalarını Ali İhsan Mete ile konuştuk

Pandemiyle birlikte kamu kurumlarında bazı iş ve işlemler yavaşlarken, bazı birimlerde iş yükü birkaç kat arttı. Bunlardan biri de Kadıköy Belediyesi Veteriner Müdürlüğü. Pandemi dönemi boyunca iş yüklerinin beş kat arttığını söyleyen Veteriner Müdürü Ali İhsan Mete ile yaptıkları çalışmaları konuştuk.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi, popülasyonu dışında gıda güvenliği ve hijyene yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Mete, 2020 yılında bu çalışmaların pandemi nedeniyle birkaç kat arttığını ifade etti.

BALIK BOYLARINA DİKKAT

Gıda politikalarının bir ülkenin geleceğini belirlediğine vurgu yapan Mete, “Son yıllardaki gıda ve tarım politikalarını çok iç açıcı bulmuyoruz. Tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Veteriner Müdürlüğü olarak güvenli gıdaya erişim, güvenli gıdanın üretilmesi ve tüketilmesine kadar birçok noktada dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili çalışmalar yapıyoruz.” dedi. Mete, ilçe tarım müdürlüğü personeli ile koordineli olarak işyerlerini ve pazar yerlerini rutin olarak denetlediklerini belirterek özellikle balık tezgahlarında hem balık boylarıyla ilgili av yasağına uyulup uyulmadığını hem de hijyen kurallarını denetlediklerini söyledi.

Hem doğa, hem de sürdürülebilir balıkçılık için avlanma dönemlerinde avcılık kuralları ve balık boyları önemli. Denizlerde daha bol balık olması için balık avcıları kadar tüketicilerin de balık boylarına dikkat etmesi gerekiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen balıklar boyları ve ağırlıkları ile ilgili asgari bir ölçü listesi var. Bu listedeki uzunlukların altındaki balıkları satın almamak gerekiyor. Örneğin lüfer 18, palamut 25, hamsi 9, istavrit 13, mezgit 13, levrek 25, tekir 11 ve sardalya 11 santimetreden küçük olduğunda satın almamak gerekiyor.

Ülkemizde tam anlamıyla bir gıda güvenliğinden bahsedilemeyeceğine dikkat çeken Mete, bu yüzden bilinçli tüketiciler olmamızın önemli olduğunu vurguluyor. Özellikle hayvansal ürünlerin çok çabuk bozulduğunu hatırlatan Mete, gıda alırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetliyor; “Hayvansal ürünler çok çabuk bozulur, bu yüzden hayvansal ürünlerde tazeliğe dikkat edilmeli. Son tüketim tarihine, ambalajlı ürünse deforme olup olmadığına dikkat edilmeli. Saklarken de saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Açıkta satılan yaş sebze meyveler zaten bakılarak anlaşılabilir.”

22 BİN NOKTADA DEZENFEKSİYON

Veteriner Müdürlüğü’nün faaliyet alanlarından biri de vektör mücadelesi ve ilaçlama hizmetleri. Müdürlük bunun yanı sıra çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları da yapıyor ki pandemi döneminde bu da artmış durumda. Pandemiden önce de stratejik önemdeki noktalarda yani okul, sağlık kurumları, kamu kurumları gibi yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını aktaran Ali İhsan Mete, “Pandemiyle birlikte doğal olarak talepler attı. Biz de hızla yeni sürece adapte olduk. 2017 yılında yürüttüğümüz dezenfeksiyon sayısı yaklaşık 3 bin adet iken, pandemi döneminde 22 bin noktada dezenfeksiyon çalışması yaptık. İlaçlama dezenfeksiyon ekiplerimiz gece yarılarına kadar çalışıyorlar. Sağlık kurumlarından, okullara, ibadethanelere, kamu kurumlarına kadar pek çok yeri dezenfekte ettik ve etmeye devam ediyoruz.” bilgisini verdi.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA

Pandemi, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Normal koşullarda hayvan dostları tarafından mama ve su ihtiyacı karşılanan hayvanlar, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle zorluklar yaşadı. Sokak hayvanlarının başka ilçelere göre şanslı olduğu yerlerden biri Kadıköy’dü. Kadıköy Belediyesi Veteriner Müdürlüğü gönüllü hayvanseverlerle birlikte pandeminin ilk günlerinden itibaren sokak hayvanlarına mama verdi.

“Sahipsiz sokak hayvanları en temel çalışma alanımız” diyen Ali İhsan Mete, “Pandemi sürecinde sokakta yaşayan hayvanlar özellikle kış aylarında ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şu günlerde zor durumda. Sokağa çıkma kısıtlılığının devam ettiği süreçte hem görevli personelimizle hem de gönüllülerle yaygın bir şekilde mama dağıtıyoruz.” dedi.

Sokak hayvanları için dağıtılan mamalar hem bağışçıların desteği hem de belediyenin olanaklarıyla temin ediliyor. Her hafta sonu belediye ve gönüllülerden oluşan ekipler Kadıköy’ün pek çok noktasında mama dağıtımı yapıyor. Bir yıl içinde özellikle soğuk havalarda beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına, Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde bulunan hayvanlara ve muhtarlıklara toplam 70 ton mama dağıtımı yapılmış.

Sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı, sahiplendirilmesi, popülasyonu ile ilgili önemli çalışmalar yapan Kadıköy Belediyesi’nin uzun yıllardır Geçici Hayvan Bakım Merkezi var. Burada sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri yapılıyor. Tedavisi biten sokak hayvanları alındıkları yere geri bırakılıyor. Mete’nin verdiği bilgiye göre Bakım Merkezi’nde 300’e yakın köpek, 100’e yakın da kedi var.

SAHİPLENME SAYISI DÜŞTÜ

Pandemi ile birlikte sokak hayvanlarının sahiplenilme sayısı da oldukça düşmüş. Oysa merkezde randevu usulü sahiplendirme yapılıyor. Bir hayvan sahiplenmenin ve onunla birlikte yaşamının önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizen Mete, “Bize başvuranlara hayvan sahiplenmenin çok ciddi bir sorumluluk gerektirdiğini anlatıyoruz. Geçici heveslerle sahiplenilen hayvanlar ne yazık ki bir süre sonra sokağa terk ediliyor. Biz de o noktada yasal yaptırımlar uygulamak zorunda kalıyoruz.” diyor. Yürürlükte olan Hayvan Hakları Yasasının hayvanları korumakta yetersiz kaldığının altını çizen Mete, TBMM’de görüşülmeyi bekleyen yeni yasanın özellikle sokak hayvanları için olumlu değişiklikler yapmasını beklediklerini ifade ediyor.

Kadıköy Belediyesi’nin 2019 yılında hizmete açılan “Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi” de özellikle pandemi sürecinde yoğun çalıştı. Pandemi nedeniyle birinci önceliklerinin sokak hayvanlarının acil müdahale ve tedavileri olduğunu belirten Mete, önümüzdeki günlerde merkezde çalışma süresini 12 saate çıkarmayı planladıklarını söylüyor. Merdivenköy’de yer alan ve bir hayvan hastanesi özelliği taşıyan merkezde sahipli hayvanların tedavisi yapılmıyor. Bu durum sadece Kadıköy’e özgü değil. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm belediyelere gönderilen genelge nedeniyle, sahipli hayvanlara yapılabilecek tek işlem, hayvanların kayıt altına alınması.

SAYILARLA 1 YILLIK ÇALIŞMA

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 2020 yılı çalışmalarından bazıları: