Şimdi kitap okuma zamanı!

Çocukların 3 aylık tatilde, yapabilecekleri en güzel aktivitelerden biri kitap okumak. Hayal dünyalarının renklenmesine, kelime dağarcıklarının gelişmesine yardımcı olan kitaplar, eğlenirken kendilerini geliştirebilmeleri için bir olanak. Biz de Gazete Kadıköy olarak gazetemize gelen kitaplardan bir derleme oluşturarak tavsiyelerde bulunduk.

Hazırlayan: Sıla TANRIVERDİ

Bugün Hayal Kuracaktım / Gökçe Ateş Aytuğ

Bugün Hayal Kuracaktım, cumartesi günlerini çok seven Aslı’nın, annesiyle misafirliğe gitmek istemeyip evde ‘hayal kurma denemesi’ yapmak istemesiyle başlıyor. Apartman görevlileri İsmail Bey’e emanet edilen Aslı, bir kedi miyavlaması duyuyor. Apartmanın önündeki ağaca tırmanan yavru kedinin daldan inemediğini gören Aslı’nın kedi ile başlayan hikâyesi, sevgiyle ilgili düşünmesiyle devam ediyor… Günışığı Kitaplığı / 98 Sf / 15 TL

Bugün Çok Sıkıldım Ben/Gökçe Ateş Aytuğ

Bugün Hayal Kuracaktım kitabında Aslı’yla başlayan hikâye, Bugün Çok Sıkıldım Ben’de Aret ile devam ediyor. Aslı’nın kediyi görmesiyle üstü başı dağınık bir halde sokağa çıktığını gören Aret’in getirdiği mont yerine, Aslı’nın Ali’nin getirdiği montu giymeyi tercih etmesi Aret’in canını sıkıyor. Hoşlandığı ama bazen istemeden kötü davrandığı Aslı’yı doğum günü partisine davet etmek isteyen Aret, güzel bir hazırlık yapıyor, ama işler karışıyor… Günışığı Kitaplığı / 102 sf / 15 TL

100 Şatolu Çocuk / Angela Nanetti

Yetimhanede yaşayan Viola, tavşandudağıyla alay konusu olmuştur. Hiçbir pazar annesinin evine çağırmadığı Viola, yalnız ve arkadaşsızdır. Tek mutluluğu, şato resimleri yapmaktır. Haylazlığı yüzünden verilen cezadan kaçtığı bir gün Hayaletli Ev’e gider, tuhaf bir yaşlı adama rastlar. Bir yarasa ve ‘Küf’ün yaşadığı bu ev, Viola’nın hayatını değiştirir. Günışığı Kitaplığı / 144 sayfa /16 TL

Vişne Mavisi / İdil Pişgin

Vişne Mavisi, en büyük sırdaşı büyükbabası olan Thui ile büyükbabasının arasında geçenlere tanık olacağınız bir kitap. Gün boyu arkadaşlarıyla oyunlar oynayan, eve döndüğündeyse dedesiyle dertleşen Thui, dedesine topu art arda sektiremediğinden, mahalledeki çocuklar kadar hızlı koşamadığından yakınıyor. Başarısızlığa ve hayal kırıklıklarına gülen gözlerle bakmayı bile büyükbabası, Thui’ye sorduğu her soruyla düşünmeyi sağlıyor. Bu kitabın satır aralarında Thiu’nun nelerin üstesinden gelinebildiğini, gün geçtikçe nasıl kuvvetlendiğini göreceksiniz. Doğan Egmont /139 sayfa /18 TL

Pireli Bale Ayakkabıları / Özlem İçer

Arkadaşı Rüzgâr’a yardım etmek isteyen Kiraz, arkadaşı Eris’ten peri tozu satın alabileceği bir dükkânın numarasını ister. Eris’in verdiği numara, pire tozu satan Sihirli Tozlar isimli dükkâna aittir. Tek bir yanlış anlama herkesin hayatını değiştirir. Pire Pule ve Puleks, Kiraz ve Rüzgâr’a yardım etmeye hazırdırlar. İki minik pire, bir maceraya atılırlar… Doğan Egmont /163 sayfa / 19 TL

Atlas’ın Dünyası-Mutlu Çocuklar Takımı / Berna Kumaş Sipahi

Türkçe dersinde yardımlaşma konusunu işlerken aklına bir fikir gelen Atlas, okuldan eve döner dönmez karnını doyurur ve koşarak parka gider. Fikrini arkadaşlarıyla paylaşır, şimdi Mutlu Çocuklar Takımı’nın biraraya gelme zamanıdır!

Atlas’ın Dünyası serisinin ilk kitabı olan Mutlu Çocuklar Takımı; dostluk, sevgi ve işbirliği temalarını eğlenceli bir dille çocuklara aktarıyor. Doğan Egmont / 31 sayfa /12.50 TL

Bir Şeyler Yapmam Gerek / Elif Yonat Toğay

Ödüllü yazar Elif Yonat Toğay, ilk çocuk kitabı Bir Şeyler Yapmam Gerek ile çocukların dünyasına dair kısa öyküler anlatıyor.

15 kısa öykünün, 5 ayrı başlık altında toplandığı kitap, anlatım dili, olayların gündelik hayatla ilişkisi ve kendine has mizahi duruşuyla her yaştan okurun gönlünü fethediyor.

Çocukların hayallerinden ve geleceğe dair düşlerinden beslenen Bir Şeyler Yapmam Gerek, okurların nabzını tutan, günceli yakalayan öykü çeşitliliğiyle hem güldürüyor hem düşündürüyor. Tudem Yayınları / 80 sf / 14 TL

Hayalperest / Pam Munoz Ryan, Peter Sis

Neftali, çocukluğundan beri gizemli bir sesin çağrısını işitmektedir. Mahallesindeki çocuklar sataştığında, dediğim dedik babası onunla alay ettiğinde ve hatta kendinden şüphe ettiğinde bile bu çağrıyı duymazlıktan gelemez. Gür yağmur ormanında. Engin ve korkutucu okyanusun kıyısında, dinmek bilmeyen Şili yağmurunda, daima b sesi işitir ve takip eder...

Pam Munoz Ryan ve Peter Sis, biyografi şiir ve öyküyü, insanı alıp götüren resimler ve büyülü gerçeklikle birleştirerek, okurları insane kalbinin ve hayalgücünün merkezine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. İthaki Yayınları / 384 sf / 15 TL

Korkunç İkizler / Jozua Douglas

Hollanda çocuk edebiyatının önemli isimlerinden, daha önce Can Çocuk’tan çıkan Korkunç Yüzme Antrenörü’yle tanıdığımız Jozua Douglas’ın inanılmaz komik ve müthiş sevilen serisi Türkiye’de okurla buluşmaya devam ediyor. Seriye ait diğer kitap Korkunç İkizler, Elly Hees’in çizimleriyle 10 yaş ve üstü genç okurlar için raflarda… Can Çocuk / 200 sf / 15 TL