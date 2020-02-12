Sevgiyi anlatan tasarımlar

Potlaç Kadın Kooperatifi’nin düzenlediği Sevgililer Günü Festivali’nde kadınlar el emeği ürünlerini sergiliyor. Sizler için stantları gezdik

Simge KANSU

Kadıköy Belediyesi tarafından kadınlar arasındaki dayanışma ve üretimi güçlendirmek amacıyla kurulan Potlaç Kadın Kooperatifi, Sevgililer Günü konseptiyle Feneryolu Mahallesi’ndeki sabit pazarda halkla buluşuyor, kadınlar el emeği ürünlerini sergiliyor. Emekçi kadınlar ve alışveriş yapan halk, düşüncelerini Gazete Kadıköy ile paylaştı. İşte hem tezgahın önündekiler hem de arkasındakilerin 14 Şubat’a ve yaratıcı hediyelere dair fikirleri:

“365 GÜN SEVGİ GÜNÜ OLMALI”

Sema Tosya: Normal tasarımların yanında Sevgililer Günü için kalpli kolye çalışmalarım var. Potlaç’ın etkinliğinden ve verdiği destekten memnunum. Ziyaretçilerden güzel geri dönüşler alıyorum, burada olmaktan mutluyum.

Oya Piraz: Sevgi, her zaman uygulamamız gereken bir eylem olmalı. Bu sadece Sevgililer Günü’yle sınırlandırılmamalı. Bence 356 gün sevgi günü olmalı. İnsanları sevmek en büyük nimettir, karşılığını görmek daha da büyük bir nimettir. Ben çınar yaprakları ve kozalaklardan figürler alarak yani doğadan esinlenerek tezgâhımda sevgiyi anlatmaya çalıştım.

ÇAY TABAKLARINA İŞLENEN SEVGİ

Gül Müci: Bugüne özel sevgi ile ilgili çay tabakları yaptım. Çay tabaklarının altına birbirimize gösterebileceğimiz sevgi sözcüklerini yazdım. Bu sadece karşı cinse duyulan bir sevgi değil, toplumdaki herkese duyulabilecek bir sevgi. Ben de tam olarak bunu anlatmaya çalıştım. Beğeni anlamında ziyaretçilerden çok iyi geri dönüşler alıyorum. El emeği insanların hoşuna gidiyor, bu da bizler için manevi bir tatmin oluyor.

“MARKA ALMAK İSTEMEDİM”

Zuhal Filiz: Keçe ürünleri, çocuk yelekleri ve berelerini çok beğendim. Daha önce yılbaşı için buraya geldiğimde de çok beğenmiştim. Burada çok güzel işler var. Bence ilginin çok daha fazla olması gerekiyor.

Emel Karakurt: Buraya çok yakın oturuyorum. Şal aldım, şimdi de kazak almayı düşünüyorum. El emeği göz nuru olduğu için ve özel olduğu için marka almak yerine buradan almayı tercih ettim. Ben kendim de takı tasarımcısıyım. Kendim de satmaya başladıktan sonra el emeğinin çok daha değerli olduğunu anladım ve burada bulunan kadınlara destek olmak istedim.

Foto altı: Sevgililer Günü Festivali, 14 Şubat akşamına kadar devam edecek.