Sayfaların arasındaki tehlike!

Son günlerde çocuk kitaplarında yaşanan skandalların ardından Pedagog Dr. Sevil Yavuz, çocuk kitaplarının psikologlar tarafından incelenmesi için imza kampanyası başlattı

Kitap okumak çocukların gerek psikomotor, gerek psikososyal becerilerini geliştirmek için en iyi tekniklerden biri. Duygusal ve sosyal olarak korunulması gereken çocukların okuduklara kitaplarda nelere maruz kaldığına ne kadar hâkimiz? Son günlerde neredeyse her hafta çocukların duygusal ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilecek ifadeleri barındıran çocuk kitapları skandallarına tanık oluyoruz. Bir babanın kızına ensest ilişki teklif etmesini konu alan “Açıl Kabağım Açıl”, babası tarafından başı kesilen bir çocuğun kazanda pişirilmesini anlatan “Kahkaha Günleri” bu kitaplara verebileceğimiz örneklerden sadece ikisi.

Peki, çocuklarımızın bu gibi kitaplar yüzünden ruh sağlığını olumsuz yönde etkilenmesini nasıl engelleyebiliriz? Bu sorunun cevabını Pedagog Dr. Sevil Yavuz başlattığı bir imza kampanyasıyla verdi.Yavuz “change.org” üzerinden başlattığı imza kampanyasında çocuk kitaplarının psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından incelenmesini istedi. Kısa sürede 232 bin kişinin imzaladığı kampanyaya 300 bin kişinin imza vermesi hedefleniyor.

“ÇOCUKLAR TRAVMAYA AÇIKTIR”

Dr. Sevil Yavuz “change.org” üzerinden başlatılan kampanyanın açıklama kısmında ebeveynlere seslendi. Çocuk psikolojisini ve gelişimini bilmeyen yetişkinler tarafından yazılan kitapların çocukların ruh sağlığında çok önemli etkileri olduğunu söyleyen Yavuz, “Çocuklar tramvaya açıktır. Özellikle somut düşünce döneminde olan küçük çocuklar okuduklarının etkisinde kalırlar.” sözleriyle meselenin önemine dikkat çekiyor. Yavuz, çocuklar için hazırlanan bu kitaplarda verilen subliminal mesajların çocukların bilinçaltına ekildiğini söylerken, bu kitaplarla büyüyen çocukların şiddete meyilli, sapkın davranışlar gösteren, ruh sağlığı bozuk bireyler olabileceklerini vurguluyor. Çocukların okuduklarını kesin doğrular gibi algılayıp davranışlarına yansıttıklarını söyleyen Yavuz, bu konuyu şöyle örneklendiriyor: “Örneğin çocuğunun başını kesen bir babanın olduğunu okuması ‘Ya babam bana kızar benim de başımı keserse’ diye büyük bir korkuya neden olabilir. Başka bir örnekle, ‘Bir kişi hata yaptığında, demek ki başı kesiliyor’ diye düşünebilir ve şiddet eğilimleri artabilir.”

“PSİKOLOGLAR KONTROL ETMELİ”

Çocuk kitabı yazmak çok ciddi bir iş olduğunu söyleyen Yavuz, çocuk kitaplarının uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gerektiğini “Çocuk kitabı yazmak için çocukların düşünce yapısını ve psikolojisini iyi bilmek gerekir. Eğer bunu bilmeyen biri yazıyorsa bu konuda uzman tarafından denetlenmelidir. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çocuklar (0-18) için basılan her türlü yayın (öykü, masal, hikâye kitabı, soru bankası, ders kitabı, vb.) içeriğinin çocuk psikolojisi ve gelişimi alanında uzman bir Klinik Psikolog/Psikolojik Danışman tarafından kontrol edilmesi şartı getirilmelidir.” sözleriyle açıklıyor. Yavuz, bu sistemin bazı çocuk kanalları tarafından çizgi film piyasasında uygulandığını ve kanun yapılırken oradan esinlenilebileceğini söylüyor ve ekliyor: “Bu kadar basit bir çözüm varken bunu hayata geçirmek yerine, çocuklarımızın ruh sağlığı ile oynamamız doğru değil. Ruh sağlığı bozuk çocuklar demek, ruh sağlığı bozuk bir toplum demektir. Siz de sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak istiyorsanız kampanyaya destek olun ve çocuk yayınları için uzman raporu şartı kanunlaşsın.”

Kampanyayı “https://www.change.org” sitesinden “Çocuk kitapları psikologlar tarafından kontrol edilsin!” başlığında aratarak siz de online imza ile destek olabilirsiniz.