Haftalık Bağımsız Gazete 05 Ocak 2018
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Satranç şampiyonu Kadıköy’den çıktı

Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenlediği İstanbul Satranç İl Birinciliği’nde yarışan Kadıköylü sporcu Ela Başpınar şampiyon oldu

Satranç şampiyonu Kadıköy’den çıktı
Yasemin Çelik

Bu yılki İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde Bahçelievler Belediyesi Siyavuşpaşa Spor Kompleksinde düzenlendi.

Kadıköy Satranç Merkezi ögrencilerinden Ela Başpınar ve Dila Başpınar, İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği’nden şampiyonluk ve 3.lük ödülü aldı.

9 Yaş Bayanlar Kategorisi’nde Ela Başpınar 33 kişinin katıldığı grupta gösterdiği performans ile şampiyon olurken, 11 Yaş Bayanlar Kategorisi’nde ise 24 kişilik final grubunda Dila Başpınar 3.lük aldı.

Ela ve Dila kardeşler, 20-26 Ocak 2018’de Antalya’da düzenlenecek olan 2018 Türkiye Küçükler Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

BARIŞ ABİLERI İÇİN OYNAYACAKLAR

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Satranç Merkezi tarafından Barış Manço anısına “Adam Olacak Çocuk” satranç turnuvası düzenlenecek. 6 -7 Ocak 2018 tarihlerinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7-8-9 yaş sporcuların katılımına yönelik olarak yapılacak turnuvaya her kategoriden  22 sporcu katılacak. Turnuva sonunda her kategoride birinci olacak sporcu ile FM ünvanlı Çağatay Burcu gösteri maçı yapacak. Dereceye girecek sporculara Kadıköy Satranç Merkezi tarafından özel hediyeler verilecek.

Etiketler; #satranç turnuvası #İstanbul Küçükler Satranç #Ela Başpınar #Dila Başpınar #Etiket EkleKadıköy Satranç Merkezi
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