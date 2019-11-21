Sanatın iyileştirici yönü iş başında

Psikoterapist Sema Akkılıç, maddi imkânsızlıklar nedeniyle terapiye gidemeyen kişilere ayda bir ücretsiz sanat terapisi veriyor

Sanat insanların kendilerini ifade etmeleri için önemli araçlardan bir tanesi. Sanat terapisi de sözle ifade edilmeyen korku, kaygı ile birçok duygunun resim ve müzik gibi sanatın birçok dalıyla dışa vurulmasını sağlıyor. Psikoterapist Sema Akkılıç da sanatın iyileştirici tarafından hareket ederek Kadıköy Bostancı’da yer alan Anka Psikoloji’de 3 ile 11 yaş arasında öğrenme, konuşma, sosyal ve davranış problemi olan çocuklara hem bireysel hem de grup şeklinde hafta içi ve cumartesi günü “Sanat Terapisi” yapıyor. Sema Akkılıç maddi imkanlar nedeniyle terapi alamayan kişilere de ayda bir pazar günü ücretsiz bir şekilde sanat terapisi veriyor.

“YARGILAMADAN VE ELEŞTİRMEDEN”

Sanat terapisinde boya, gazete, boncuk, kumaş, yaprak gibi daha birçok materyal ile müzik eşliğinde çocuğun kendi başına bir yaratım süreci içine girdiğini dile getiren psikoterapist Sema Akkılıç, “Çocuğa bir kale yap ve içinde çocuk olsun diyorsun. Çeşit çeşit birçok materyal ile istediği kaleyi ve çocuğu yapıyor. Bu kale yanlış ya da doğru hiçbir şey demiyorsun. Onu yargılamıyorsun ve eleştirmiyorsun. Sohbet eşliğinde bu kale nerede ya da kalede kimler yaşıyor diye soruyorsun. Sonra onunla ilgili bir hikâye oluşturmasını istiyorsun. Hikâye ile zaten duygularını ortaya koyuyor ve sakinleşiyor. İçinden geldiği gibi hareket ediyor. Bu durumda kendini iyi hissetmesine neden oluyor. Kendi kendini iyileştiriyor. ” diye konuştu.

“AYDA BİR ÜCRETSİZ SANAT TERAPİSİ”

“Çocuğa bir şey öğretmiyorsunuz. Kendini tanıması için bir yol aslında sanat terapisi. Yurtdışında geçmişi uzun olan ama bizim ülkemizde birkaç yıllık bir süreci var.” diyen Sema Akkılıç, konuşmasına şöyle devam ediyor; “Herkesin terapiye ihtiyacı var. O yüzden ayda bir maddi imkânlar nedeniyle terapiye gidemeyen kişilere de sanat terapisi vermeye başladım. İlk sanat terapisini 10 Kasım Pazar günü 16 anne ve 16 çocukla birlikte yaptık. Anneler ve çocuklar tanımadıkları insanlar ile birlikte müzik eşliğinde resim yaptı. Sonra bunun üzerine sohbet ettik. 25 Kasım’da Ağrı’nın Patnos İlçesi’ne 4 arkadaşım ile birilikte 150 çocuğa kırtasiye, oyuncak, kıyafet ve ayakkabı desteğinde bulunmak için gidiyorum. Oradaki çocuklarla da ücretsiz bir şekilde sanat terapisi yapacağım. Daha çok çocuğa ulaşmak istiyorum.”