“Kitaplar Senden Ulaştırması Bizden” sloganıyla yola çıkan Qahwah kafe ile Yarına Umut Ol Derneği ihtiyacı olan köy okulları için kitap topluyor

Kadıköy merkezli Qahwah kafe ile Yarına Umut Ol Derneği el ele verdi; köy okullarına kitap desteği vermek için “Kitaplar Senden Ulaştırması Bizden” sloganıyla “Saklama Bağışla” kampanyası başlattı. 1 buçuk ay önce başlayan, mart ayına kadar devam edecek olan ve şu ana kadar bin 500 kitabın toplandığı kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak için biraraya geldiğimiz Qahwah kafe işletmecisi Suat İpek, kampanyanın nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor; “Kadıköy’de 7 yıllık bir işletme olarak bir kitlemiz oluştu. Biz de bu kitleyi toplumsal bir yararı olacak olan bir kampanyaya yönlendirmek istedik. En iyi kampanyanın da ihtiyacı olan köy okullarına kitap göndermek olabileceğini düşündük. Bir kumbara yaptık. En az 3 kitap getiren müşterimize bir kahve ikram ediyoruz. Bu şekilde toplanacak kitapların köy okullarına ulaştırılması için de Yarına Umut Ol Derneği ile işbirliği yaptık.”

“ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMELİYİZ”

“Saklama Bağışla’yı sosyal sorumluluk kampanyalarımızın bir başlangıcı olarak görüyoruz” diyen Suat İpek, “Köy okullarındaki çocukların kitaba çok fazla ihtiyacı var. Empati yapmalıyız; destek elini uzatmalıyız ve çocukların yüzünü güldürmeliyiz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine roman ve hikaye kitabı topluyoruz. Ama güncel müfredata uygun ders kitabı göndermek isteyenler de bağışta bulunabilir. Şu an Urfa’da Elgün İlkokul ile bağlantıya geçildi. İlkokul seviyesine uygun olan kitapları oraya göndereceğiz. Amacımız 5 bin kitaba ulaşmak ve bu kitapları 4 okula daha göndermek. Bu kampanyanın sürekliliği olacak.” şeklinde konuştu.

“KAMPANYAYA DESTEK VERİLMELİ”

Yarına Umut Ol Derneği’nde gönüllü olarak çalışan Dide Kırımtayyıf Mert de, “Saklama Bağışla” kampanyasının parçası olmanın çok anlamlı olduğunu söyledi ve konuşmasına şu bilgileri ekledi; “Dernek olarak köy okullarına yönelik 12 kampanya yürüttük. Kitap ve kırtasiye malzemesi başta olmak üzere fotokopi cihazından basketbol ve voleybol topuna kadar... Bu kampanyalarda bize destek olan sponsorlar da var. Köy okullarındaki çocuklar kitabı ellerine aldıklarında çok mutlu oluyor. Onları mutlu etmek için bu kampanyaya destek verilmeli.”

Köy okullarındaki çocuklara kitap desteğinde bulunmak isteyenler için Qahwah kafenin adresi: Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi Sarraf Ali Sokak.