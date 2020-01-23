Ruhu genç dans grubu: Parlak Şapkalılar

Yaptıkları dans performansıyla gençlere taş çıkartan “Parlak Şapkalılar” dans grubu, bakım merkezinde kalan yaşıtlarına neşe saçtı

Kadıköy Belediyesine bağlı çeşitli kurumlarda gönüllü çalışan Zerrin Gün, 19 Mayıs Mahallesi Sosyal Hizmet Merkezi’nde kurduğu, tamamı ileri yaştakilerden oluşan “Parlak Şapkalılar” adlı dans grubuyla genç dansçılara ilham veriyor. Yaşları 65 ile 84 arasında değişen dansçılar, hareket ederek daha sağlıklı yaşamayı, hayat enerjisini yüksek tutmayı, psikolojik açıdan mutlu hissetmeyi, yaşlı-engelli tüm gruplara gönüllü hizmet vererek onları hayata bağlamayı hedefliyor. Performansıyla gençlere taş çıkartan dans grubunun bu haftaki durağı Kadıköy’de yer alan Buket Yaşlı Bakım Merkezi oldu. 20 Ocak Pazartesi günü bakım merkeziyle ortak bir çalışma sonucunda kısa bir dans gösterisi düzenleyen grup yaşıtlarına umut ve neşe kaynağı oldu.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ”

Dans etmenin büyük bir keyif olduğunu söyleyen Zerrin Gün, “Günümüzde birçok psikoloğun tedavi maksadıyla önerdiği en önemli tedavi araçlarından biri dans etmektir. Dans sırasında ayak, beyin tüm vücut organları aynı anda çalışıyor ve sizi daha sağlıklı bir yaşama sürüklüyor. Öğrencilerimizin bir kısmı bu etkinliklerde yer alarak ilaç kullanmayı bıraktı ve hayata geri döndü.” şeklinde konuştu.

Engelli, yaşlı, bakıma muhtaç bireylere neşe kaynağı oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Gün, “Bu etkinliğimizin amacı yaşlılarımıza moral vererek bir gün herkesin yaşlanabileceği duygusunu tatmak ve tattırmaktır. Çağrıldığımız her bölgeye gidip performansımızı sergilemeye çalışıyoruz. Biz bu işi sosyal sorumluluk projesi olarak üstlendik.” ifadelerini kullandı.

“EKLEM AĞRILARIM AZALDI”

Dans grubu içerisinde yer alan ve hareketsiz bir yaşamdan kurtulduğunu belirten Kamuran Bozdemir, “Dans etmeye başladığım günden beri daha fazla hareketli yaşamaya başladım. Uzmanlar hareket halindeki bireyin beynine daha çok kan gittiği için baş dönmesinde azalma olduğunu söylüyor ben de tavsiyelere kulak verdim. Aynı şekilde eklem ağrılarımda bir azalma oldu ve kaslarım daha da güçlendi” dedi.

“MÜZİK VE DANS RUHUN GIDASI”

Bu tarz etkinliklerle yaşlıları mutlu etmeye çalıştıklarını belirten Buket Yaşlı Bakım Merkezi idarecilerinden Banu Tunca ise, “Biz bu tür etkinlikleri yaşlı insanların bir sosyalleşme aracı olarak görüyoruz. Yeni yüzler, yeni bir enerji, üstüne konuşulacak yeni bir konu.. Bunlar konuklarımız için mutluluk verici detaylardır. Müzik ve dans onların iyileşme sürecinde kendilerini daha iyi hissettiriyor. Çünkü ruhun gıdası müzik ve danstır.” dedi.

“EN İYİ TEDAVİ YÖNTEMİ”

Hasta ve yaşlıların tedaviye olumlu cevap vermesindeki en etkili aracın dans ve müzik olduğunu belirten Buket Yaşlı Bakım Merkezi çalışanlarından, fizyoterapist Berfin Durbak da “Her ne kadar sağlık, bakım, yeme ve içme gibi ihtiyaçları ön planda görünse de sosyal hayatla bağın sıkı kalması en büyük amaçlarımızdan biri. Bu tür etkinlikler hasta ve yaşlılarımıza moral kaynağı olarak onların tedaviye hızlı cevap vermesini sağlıyor. Bu nedenle dans, müzik ve okul ziyareti gibi etkinliklere olabildiğince kaplarımızi açmaya özen gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.