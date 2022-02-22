Rasimpaşa’da Halk Ekmek Büfesi açıldı

İBB Halk Ekmek Büfesi, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. Muhtar Sultan Aksu Kütük, son zamlarla alım gücü düşen mahallelinin yoğun talebi büfenin açıldığını söyledi

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Ayrılıkçeşme Sokağı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek Büfesi 22 Şubat'ta hizmet vermeye başladı. Hafta içi 08.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek büfe, hafta sonu da açık olacak.

“ZAMLAR SÜRECİ HIZLANDIRDI”

Rasimpaşa Mahallesi Muhtarlığı karşısında yer alan büfe hakkında bilgi aldığımız Mahalle Muhtarı Sultan Aksu Kütük şunları söyledi: “Aslında iki yıldır istediğimiz ve her zaman dile getirdiğimiz bir hizmetti. Mahalle halkının yoğun bir talebi vardı. Özellikle son zamlardan sonra insanların alım gücü daha da düştü. Bu durum sürecin hızlanmasını sağladı. Kayıtsız kişilerle birlikte nüfusu 20 bini bulan bir mahallede halk ekmek büfesinin olmaması sıkıntı yaratıyordu. İBB çağrımıza olumlu karşılık verdi. Kadıköy Belediyesi de yer konusunda incelemelerde bulundu. Büfemiz bugün itibari ile hizmet vermeye başladı.”

“FAYDALI BİR HİZMET”

Halk Ekmek Büfesi'nden alışveriş yapan mahalle sakini Emel Karadeniz, “Özellikle genç ve öğrencilerin yoğun yaşadığı bir mahalle. Dar gelirliler için faydalı bir hizmet. İyi oldu. Çok memnunuz” derken Hüseyin Özçelik de şunları söyledi: “Büfeyi zaten uzun süredir talep ediyorduk. Ekmek almak için diğer mahallelere gidiyorduk. Yakın olması bizim için çok iyi oldu. Milletin bütçesi yetmiyor. Buradan aldığımız ekmeğin fiyatı daha uygun.”