Puzzle satışları 10-15 kat arttı

Yapboz (Puzzle) Derneği, “Korona’yı yen” sloganıyla puzzle günleri düzenliyor. Dünya genelinde 32 ülkeden katılımcının olduğu Facebook grubunda 100 parça üzeri puzzle yapanlar fotoğraflarını paylaşıyor. Puzzle satışları da salgın öncesine göre 10-15 kat artmış durumda…

“Evde Kal” çağrıları hem Türkiye’de hem de dünyada devam ediyor. İnsanlar evde kalırken vakitlerini daha yararlı geçirmeye çalışıyorlar. Herkesin farklı farklı hobileri var. Bunlardan biri de puzzle. Puzzle tutkunları, Türkiye’de Puzzle Derneği’nin ön ayak olmasıyla “Corona Puzzle Günleri” Facebook grubunda biraraya geldiler.

“KORONAYI YEN”

Yapboz Derneği Başkanı Pelin Çelik, kampanyayı şöyle anlatıyor: “Mottomuz ‘Beat Corona’ yani ‘Koronayı yen’. Puzzle Derneği olarak Facebook sayfası açtık ve şu anda Meksika’dan, Almanya’dan, ABD’den, Fransa’dan ve daha birçok ülkeden katılım var. 100 parça ve üzeri puzzle yapanlar, kağıda dileklerini veya ‘Koronayı yen’ yazarak gruba atıyor. Biz de onlara albüm oluşturuyoruz. Sayımız da gittikçe artıyor.”

“Herkes katılabilir ve herkes puzzle yaparak kendi fotoğraflarını gruba yükleyebilir” diyen Çelik, insanları evde kalmaları için motive etmeye çalıştıklarını ve başarılı da olduklarını söylüyor. 14 Mart Cumartesi başlayan kampanyaya şu ana kadar 366 kişi katılmış.

Çelik, puzzle’ın özelliklerini ve yararlarını ise şöyle anlatıyor: “Puzzle’a çok küçük yaşlardan itibaren başlayabiliyorsunuz. Biz bu hobiyi sabır ve dikkat sanatı olarak adlandırırız. Şu günlerde biraz sabretmemiz gerekiyor, sabırla dolu günler bunlar. Evde oturmak, sosyalleşememek hep sabretmemiz gereken şeyler. Yurt dışında daha çok kullanılır, hem yuvalarda hem yaşlılar için huzur evlerinde. Beynin hem sağ hem de sol tarafını çalıştırır. Bu bağlamda çok güzel bir hobi. 1000 parçalı bir puzzle’ı yeni başlayan biri ortalama beş günde bitirir. Doğal olarak bu da evde kalmanızı, vakit geçirmenizi sağlıyor.

SATIŞLAR ARTTI

Çelik, son olarak puzzle’ın herkes tarafından yapılabilmesinin bir avantaj olduğunu söylüyor:

“Lüks bir hobi de değil. Kendiniz de, birkaç kişi de yapabilirsiniz. Dede ile torunun birlikte uğraşabileceği bir uğraş.”

Çelik, puzzle satan firmalar ve üyeleriyle konuştuklarında son bir haftada dahi satışların yüzde 65 civarında arttığını söylüyor. Kadıköy’de puzzle satışı da yapan Hobby Galeri’nin sahibi Abdullah Kasapoğlu da online satışların arttığını belirterek “Mağazadaki satışlarımız azalsa da internet üzerindeki satışlarımız arttı. Rakam verecek olursam salgın öncesine göre puzzle satışları 10-15 kat artmış durumda. Artık talebe cevap veremez, yetişemez hale geldik. 1000’lik bir puzzle 60-100 lira arasında değişiyor. Çocuklar için olanlar daha küçük puzzlelar. Bizim müşterimiz daha çok yetişkin olanlar.” diyor.