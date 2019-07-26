Potlaç yeniden Moda’da

Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle 2016 yılında başlayan Potlaç serüveni, Moda’da devam ediyor. Potlaç Pazarında stand açan kadınlarla ve ziyaretçileriyle konuştuk

Haber: Seda Şilfeler – Miray Gülova

Potlaç Kadın Dayanışma Ağı 2016 yılından bu yana kadınlar arasında ağ kurmayı ve ürettiklerini satıp, gelir elde etmeyi sürdürüyor. 110 kadınla başlayan Potlaç ağında binin üzerinde kadın yer alıyor ve bu ağ gün geçtikçe büyüyor. Kadıköy Belediyesi desteğiyle gün geçtikçe büyüyen ağ 2019 yılı başında Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi haline geldi.

Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki mağazalarında el emeği ürünlerini satan kadınlar, belediye tarafından Fenerbahçe’de tahsis edilen dükkanlarda da sergileyecek. Bunun dışında da her yıl olduğu gibi bu yıl da Moda Potlaç standları kuruldu. Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif öncülüğünde, Moda’da Aile Çay Bahçesi’nin arkasında kurulan Potlaç stantları 19 Temmuz itibariyle yerini aldı. Kasım dönemine kadar devam edecek olan pazar yerinde her cuma-cumartesi- pazar günleri 11.00-22.00 arasında 39 stant da 75 kadının dönüşümlü olarak örgülerinden, takı tasarım işlerine kadar tüm el emeği ürünler meraklılarını bekliyor.

Bizler de Gazete Kadıköy olarak Potlaç’ın Moda’da bulunan yerine gidip, emekçi kadınlara, üyelere ve müşterilere Potlaç’ın yayılımı hakkında fikirlerini sorduk.

“DAHA FAZLA KADINA ULAŞMAK HEDEFİMİZ”

Amaçlarının kurumsal olarak daha kalıcı işler yapabilmek, belediye ile olan işlerini daha iyi yürütebilmek ve kadınlara kolaylık sağlamak olduğunu söyleyen Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi Figen Aydın “ 39 stant var burada, son stantları STK’lara ayırıyoruz. Bu hafta Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kartal Kooperatifi katıldı. Bunun haricinde bir listemiz var, ‘Sizin aracılığınızla ürünlerimizi satabilir miyiz?’ diyen kadınlardan oluşan bir liste. Bize başvuran sivil toplum kuruluşları da var, ilk aklıma gelen Göçmen Kadınlar Derneği, Mor Çatı, AÇEV gibi STK’ların da faaliyetlerini tanıtıyoruz burada. Aynı zamanda bir standı iki kadının paylaşması da bizim için çok önemli çünkü kadınların dayanışmasını da hedefliyoruz. Potlaç projesi kooperatife evrildi zaten hedef kooperatif olmaktı. 3 yıldır süren çalışmaların ardından şubat ayında kooperatif bünyesi kuruldu. Dayanışma güzel. Kadıköy Belediyesi’nin sağladığı dükkânlardaki dayanışma da çok güzel, oradaki kadınlar kendisinin olmayan ürünleri de satıyorlar. Birbirlerine bu anlamda yardımcı oluyorlar. Burada birçok insan hayatlarında iyi gelişmeler sağladığını, hem sosyal açıdan hem de ekonomik açıdan onlara katkısı olduğunu söylüyor bu da onları mutlu ediyor. Belediyemizin sağladığı Moda, gerçekten güzel bir yer. Kendi adıma söyleyebilirim ki müşterilerle burada iletişim halinde olmak motivasyon açısından işimi geliştirmek için katkı sağlıyor. Buradan olumlu bir kazancım oldu hayatım adına gönüllü çalışmak için potlaç çok iyi bir platform.” dedi.

“BİZ İLERLEYEMEDİK”

Potlaç’ın STK’lara ayırdığı stantda, Kartal Kadın Kooperatifi olarak el işleri satan Fatma Gügercin “Kartal Kadın Kooperatifinde 10 yıldır bulunuyorum. Potlaç’ın Kadıköy Kültür Merkezi’nde çalışmaları olmuştu biz de oradan tanışmıştık. Ama onlar daha hızlı ilerlediler, biz ilerleyemedik. Şimdi ilerleyeceğiz umarım. Moda’da genelde bizde tanıtım amacıyla stant açıyoruz. Aynı zamanda bizim yerimiz Kartal’da, orada da haftanın dört günü stant açıyoruz. Hedefimiz evimize katkıda bulunmak, kadınlara yardımcı olmak.” şeklinde konuştu.

“BU TÜR ETKİNLİKLER FAYDALI OLUYOR”

Potlaç bir başka STK standında bu defa bir Platforma yer verdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun bir üyesi olan Deniz Altuntaş her yıl stantlarının burada açıldığını söyleyerek, platform olarak dışarıdan bir bütçe almadıklarını ve bütçelerini kendileri oluşturduklarını dile getirdi. Altuntaş “Bir sürü giderimiz var ve bunu da karşılamamız için bütçeye ihtiyacımız var ve bu tür etkinlikler de bizim için faydalı oluyor. Hem bütçe oluşturup hem de burada insanlara Platformumuzu tanıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

“POTLAÇ’I ÇOK SEVDİM”

Potlaç Pazar’da üçüncü senesi olduğunu belirten Özlem Türkeş bu deneyimini “Ben aslında ihale uzmanıyım bu sektörde 22 sene çalıştım. Daha sonra bu işten çıkarmalar yüzünden bende ne yazık ki işsiz kaldım ve o dönem babam rahatsızdı vefat etti. Kendimi oyalayayım diye bir şeyler yapayım dedim. Bardak altlığı yapmakla başladım. Sonra sevimli kitap ayraçları, kupa kılıfları yaptım. Farklı farklı bir şeyler yapmak istedim. Tamamen benim içimden gelen bir şey olsun dedim. Sonra Potlaç’ı duydum. Moda’yı, Potlaç stantlarını, insanları çok sevdim. Gelen gidenle konuşmak çok hoşuma gidiyor. 3 senedir çok büyük keyifle bu işi yapıyorum. Yurtdışına açılmak gibi bir hedefim var. Çünkü benim ürünlerim yurt dışından çok talep görüyor” sözleriyle aktardı.

ŞEHİR DIŞINDAN ZİYARET

Potlaç standlarının Ankara’dan da ziyaretçisi vardı. Standları gezen Muazzez Başar, “Buraya ilk gelişim. Böyle şeyler genelde ilgimi çeker. Kadınları destekliyorum. Böyle etkinlikler, çalışmalar hoşuma gidiyor. Bu şekilde projelerle kadınların ekonomilerine katkıda bulunması, kendilerini ifade edebilmeleri ve kendi ruhlarını göstermeleri oldukça güzel.”

Moda’da oturan iki arkadaş, Potlaç’a ilk defa uğradıklarını stantları oldukça dikkat çekici bulduklarını söyledi. Nilgün Hanyaloğlu “Düzenli bir takibim yok, Belediye’nin böyle bir şeye ortak olmasının kadınlara bir değer kattığını düşünüyorum. Sonuçta bir emeğin ortaya konmasına vesile oluyorlar. Güzel bir çalışma.” derken arkadaşı Dilek Mızraklı ise şöyle konuştu: “Potlaç’a gördükçe geliyoruz. Çok güzel bir proje. Kadınlar ekonomik özgürlüğe sahip oluyor, evlerine katkıda bulunabiliyorlar. Fiyatlar da gayet uygun, el emeği çok değerli bir şey, emeğin değeri ölçülemez.”