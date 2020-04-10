Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan okurlarımızdan gelen "Penceremden Kadıköy" fotoğrafları...

Korono virüsü salgını nedeniyle pek çoğumuz sokağa çıkamıyoruz. Fakat penceremizden de olsa sokaklarımızı izlemeyi, göğe bakmayı unutmuyoruz. Bazen bir kuş konuyor penceremize, bazen ağaçların çiçeklendiğini görüp ferahlıyoruz.

Şimdilik gezemediğimiz sokakları penceremizden izlemek biraz hüzünlü elbette fakat daha önce fark etmediğimiz küçük ayrıntıları fark etmemizi sağlıyor.

Biz de Gazete Kadıköy ailesi olarak geçtiğimiz hafta bir çağrı yapmış ve okurlarımızdan pencerelerinden çektiği fotoğrafları bize ulaştırmalarını istemiştik. Çok sayıda okurumuz penceresinden çektiği fotoğrafları bizimle paylaştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu fotoğraflara yer vermeye devam edeceğiz.

Siz de gazetekadikoy@gmail.com adresine pencerenizden çektiğiniz fotoğrafları gönderebilirsiniz.

Begüm Şen- Yeldeğirmeni- İzzettin Sokak

Cem Öztürk- Göztepe

Barış Gün- Yusuf Kamil Paşa Sokak

Ece Vardar- Org Vahap Gürler Caddesi

Derya Alagöz- Bahariye Sakızgülü Sokak

Ekin Basat- Yeldeğirmeni Yurttaş Sokak

Fethiye Beşir İletmiş- Kuyubaşı Sokak

Erkan Özel- Yeldeğirmeni- İzzettin Sokak

Gülten İdara Kaygusuz- Hasırcıbaşı

Hasan Kızıldağ- Suadiye

Murat Özgünay- Caddebostan

İlkay Gedik- Göztepe- Ihlamur Sokak

İlker Kutal - Lalezar Sokak

Murat Budak- Yeldeğirmeni- İzzettin Sokak

MÜzeyyen Demirdelen-Çiftehavuzlar

Yüksel Kılıçturgay- Kalamış

Sina Polat- Kalamış Caddesi

Suzan Atlı Berkan- Yeldeğirmeni- Misakı Milli Sokak

Tevfik Gümüşten- Acıbadem

Tuğçe Yılmaz- Caferağa- Kağnı Sokak

Tülay Filiz- Cemil Topuzlu Caddesi

Zahide Bulutoğlu- Hasanpaşa Acıbadem ortası