Penceremden Kadıköy

Korono virüsü salgını nedeniyle pek çoğumuz sokağa çıkamıyoruz. Fakat penceremizden de olsa sokaklarımızı izlemeyi, göğe bakmayı unutmuyoruz. Bazen bir kuş konuyor penceremize, bazen ağaçların çiçeklendiğini görüp ferahlıyoruz.
Şimdilik gezemediğimiz sokakları penceremizden izlemek biraz hüzünlü elbette fakat daha önce fark etmediğimiz küçük ayrıntıları fark etmemizi sağlıyor.
Biz de Gazete Kadıköy ailesi olarak geçtiğimiz hafta bir çağrı yapmış ve okurlarımızdan pencerelerinden çektiği fotoğrafları bize ulaştırmalarını istemiştik. Çok sayıda okurumuz penceresinden çektiği fotoğrafları bizimle paylaştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu fotoğraflara yer vermeye devam edeceğiz.
Siz de gazetekadikoy@gmail.com adresine pencerenizden çektiğiniz fotoğrafları gönderebilirsiniz.
Begüm Şen- Yeldeğirmeni- İzzettin Sokak
Cem Öztürk- Göztepe
Barış Gün- Yusuf Kamil Paşa Sokak
Ece Vardar- Org Vahap Gürler Caddesi
Derya Alagöz- Bahariye Sakızgülü Sokak
Ekin Basat- Yeldeğirmeni Yurttaş Sokak
Fethiye Beşir İletmiş- Kuyubaşı Sokak
Erkan Özel- Yeldeğirmeni- İzzettin Sokak
Gülten İdara Kaygusuz- Hasırcıbaşı
Hasan Kızıldağ- Suadiye
Murat Özgünay- Caddebostan
İlkay Gedik- Göztepe- Ihlamur Sokak
İlker Kutal - Lalezar Sokak
Murat Budak- Yeldeğirmeni- İzzettin Sokak
MÜzeyyen Demirdelen-Çiftehavuzlar
Yüksel Kılıçturgay- Kalamış
Sina Polat- Kalamış Caddesi
Suzan Atlı Berkan- Yeldeğirmeni- Misakı Milli Sokak
Tevfik Gümüşten- Acıbadem
Tuğçe Yılmaz- Caferağa- Kağnı Sokak
Tülay Filiz- Cemil Topuzlu Caddesi
Zahide Bulutoğlu- Hasanpaşa Acıbadem ortası