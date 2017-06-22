Parklarda yaz başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte Kadıköy parkları kentin ortasında ama kentin keşmekeşinden uzakta muhteşem bir dinlenme ortamı sunuyor

İlçede mevcut parkların yenilenmesi ve bakımıyla yeni parkların yapımına önem veren Kadıköy Belediyesi son yıllarda yaptığı 15 park ile ilçedeki park sayısını 120’ye çıkardı, kente yaklaşık 20 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

Havuzları, ağaçları, yemyeşil çimenleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları ve birçok özelliğiyle gürültüden uzak parklar, gün boyu dinlenerek, kitap okuyarak, spor yaparak vakit geçirilebilecek ideal mekânlardan.

PARKLARDA SPOR YAPABİLİRSİNİZ

Kadıköy Belediyesi spor eğitmenlerince parklarda tenisten pilatese, fitnesten aerobiğe sabah sporları yapılıyor. Kriton Curi Çamlık Parkı, Koşuyolu Parkı, Selamiçeşme Özgürlük Parkı, Yoğurtçu Parkı gibi büyük parklardaki sabah sporlarına her yaştan Kadıköylü katılıyor. İsteyenler tenis, pilates, fitnes eğitimi alabiliyor. Yüzlerce Kadıköylü çocuğun katıldığı Kadıköy Belediyesi’nin yaz ve kış okulları da parkların yemyeşil atmosferinde düzenleniyor. Siz de bu imkandan yararlanmak istiyorsanız Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü 0216 542 50 00 numaralı telefondan arayıp bilgi alabilirsiniz.

EN İYİ 5 ŞEHİR PARKINDAN BİRİ

Havuzu, çocuk oyun ve spor alanları, bitki çeşitliliğinin çokluğuyla Kadıköy’ün en bilinen parklarından 120 dönümlük Selamiçeşme Özgürlük Parkı hemen hemen her gün her saat insanların uğrak yerlerinden. Parkta endemik türlerin korunması ve üretilmesi için çalışmalar da yapılıyor. Türkiye’nin en iyi 5 şehir parkı arasında yer alan ve şirin kuş yuvalarıyla da dikkat çeken parkı peyzaj mimarlığı fakültesi ve orman fakültesi öğrencileri de ziyaret ederek bilimsel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

BİR VAHA GİBİ

Acıbadem Mahallesi Sokullu Parkı rekreasyon alanları, yürüyüş parkuru, spor ve fitnes alanları, engelliler için oyun unsurlarının yanı sıra kamelyasıyla günün büyük bölümünün geçirilebileceği bir mekan. Acıbadem’deki bir diğer park olan Jandarma Er Cemal Tüfekçi Parkı. Çocuk oyun alanları, spor alanı ahşap kamelyası, sesiyle ortama ayrı bir güzellik katan muhteşem şelalesiyle binalar arasında kentin yoğun temposundan uzakta bir mekan.

SEMTİN AKCİĞERİ

Basketboldan voleybola, tenisten futbola spor sahalarıyla Koşuyolu’nun tam ortasında bulunan yaklaşık 10 dönümlük Koşuyolu Parkı semtin akciğeri konumunda. Spor sahaları, yaklaşık 800 metrelik yürüyüş parkuru, engelli salıncağı, çocuk oyun alanları, Havuz ve şelalesi ve daha birçok yönüyle semtin uğrak yeri.

Parka geldiğinde tertemiz ortamda spor aletleri ve yürüyüş parkurunda spor yapma imkanı bulduğunu ve bundan dolayı da çok memnun olduğunu belirten 70 yaşındaki Ata İnceoğlu, “Spor yapıp kötü alışkanlıklardan uzak olunca insan sağlıklı ve mutlu oluyor. Günümün yaklaşık 3 saat i parkta geçiyor. Dünyanın en güzel şeyi Sağlık sağlık sağlık. Kadıköy Belediyesi’nin parkların bakımı için gayreti memnun edici” diyor.

MODA’NIN TERASI

Adını bulunduğu semtin isminden alan Moda Parkı 7’den 70’e Kadıköylülerin uğrak yeri. Asırlık çınarları, denize nazır konumu, spor ve yürüyüş parkuruyla tam bir park konseptine sahip. Mini spor sahaları ise özellikle gençlerin favorisi. Basketbolseverlerin tek pota basketbol oynayabilecekleri mini basketbol sahası da var.

35 DÖNÜMLÜK BOTANİK PARKI

Yoğurtçu Parkı içindeki onlarca türden bine yakın ağacı barındırıyor. Bu yönüyle botanik bahçesini andıran park, tenis kortları, basketbol sahası, bir turu yaklaşık 800 metre olan koşu ve yürüyüş parkuruyla ilçe sakinlerinin uğrak yeri. Fitnes aletleri ve çocuk oyun alanları ve kafeteryasıyla hem spor hem dinlenme merkezi konumunda.

KALAMIŞ’TA PİKNİK

Şiirlere şarkılara konu olan yaklaşık 50 dönümlük Kalamış Parkı, futbol, basketbol, tenis ve plaj voleybolu sahası ile kay kay pisti bulunan ilçenin en gözde parklarından. Sahile nazır koşu ve bisiklet parkuru da muhteşem bir manzara sunuyor. İçinde bebek bakım odası, engelli tuvaleti, akülü sandalye şarj istasyonu bile var. Köpek gezdirme alanı bulunan parklardan biri. Havalar iyi olduğunda piknik yapmak için en fazla tercih edilen parklardan denilebilir.

MANZARASI EN GÜZEL PARK

Fenerbahçe Parkı denize nazır konumu, Marmara Denizi ve Adaları kapsayan muhteşem manzarasıyla tadına doyulmaz bir görsellik sunuyor. 66 dönümlük parktaki yüzlerce yıllık servi ağaçları geçmişe yolculuğa çıkmış hissi veriyor. Manzarası, peyzaj düzenlemesiyle cezp edici mekân İstanbul’un en güzel parkları arasında gösteriliyor. Sit alanı olan ve yeni evlenecek çiftlerin fotoğraf için sıkça uğradığı parkta Kadıköy Belediyesi’nin katkısıyla öğrencilerin yaptığı doğal tarım bahçesini görebilirsiniz.

TERTEMİZ HAVASIYLA KORU PARKI

Kadıköy Belediyesi’nin Sahrayıcedit Mahallesi’nde yakın zamanda kente kazandırdığı parklardan biri. Anıt ağaçlarla dolu Koru Parkı’nın kamelyasında esen serin rüzgar ve şelaleden gelen su sesi eşliğinde dinlenebilir, spor, koşu, yürüyüş yapabilir veya kitap okuyabilirsiniz. Çocuk veya torunlarınızla gelip oyun alanlarında onlarla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Parkta basketbol sahası, fitness alanları, çocuk oyun alanı, 2 adet süs havuzu, oturma alanları ve yürüyüş parkuru bulunuyor.

MEYVE AĞAÇLARI MEYVE VERDİ

Kadıköy Belediyesi bu yıl parklara meyve fidanları dikmeye başladı. Elmadan kayısı, şeftali, erik ve kiraza, nardan ayvaya onlarca çeşit meyve fidanı yer yer bazı parklarda göze çarpıyor. Doğa Parkı da bunlardan biri. Yakın gelecekte parka oyun oynayan çocuklar meyve ağaçlarından meyve toplayıp yiyecek, aynı zamanda meyvenin nasıl geliştiğini gözlemleyecek. Doğa Parkı’ndaki ahşap köprülerle bezeli şirin havuzda balıkları ve su kaplumbağalarını görebilirsiniz. Doğa parkı içinde gölet ile birlikte seyir terası, oturma alanları, ahşap oyun grubu ve kum alanları bulunuyor.

YENİLEME, GÜNLÜK BAKIM AKSATILMIYOR

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bir yandan da mevcut parklarda bakım ve yenileme çalışmaları yaparak parkları yaz mevsimine hazırlıyor. Bu kapsamda yeni ağaçlar, meyve fidanları dikilirken çimler yenileniyor, peyzaj düzenlemeleri, günlük bakım, sulama ve temizlik aksatılmadan yapılıyor. Ayda üç defa çimler biçiliyor. Bu arada yeni parklar da Kadıköy’e kazandırılıyor. Akasya Parkı ve Kuşluk Parkı bunlardan bir kaçı. Kadıköy Belediyesi geçen yıl Koşuyolu, Merdivenköy, Halk Sokak ve Ekin Parkı’nı yenilemiş, Barış Parkı 1 ve 2, Koru Parkı ve Göztepe Karanfil Sokak Parkı’nı da Kadıköy’e kazandırmıştı.

HAYVAN DOSTLAR UNUTULMADI

Kadıköy’deki parklarda hayvan dostlarımızın ihtiyaçları da unutulmadı. Kediler için yapılan şirin tasarımlı kedi evleri hemen hemen birçok parkta mevcut. Özellikle yazın sıcak günlerinde su ihtiyaçları da düşünülerek, parkların tamamına suluklar konuldu. Ayrıca köpeğinizi parklarda gezdirebileceğiniz kumluk alanlar da pek çok parkta bulunuyor. Koşuyolu Parkı’nda kuşların yemlenebileceği özel bir yer de mevcut. Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının yeteneklerini kullanarak atık damacanadan yaptığı suluğu Öğretmenler Parkı’nda görebilirsiniz.

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü verilerine göre 482 bin 571 nüfuslu Kadıköy’de kişi başına 2,90 metrekare yeşil alan düşüyor. Kadıköy’de yeşil alanların toplam miktarı 1.400.180,00 m².

İlçede Kadıköy Belediyesi yetki alanındaki park ve yeşil alanların yüzölçümü yaklaşık 610.000 m². Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yeşil alan miktarı ise 800.180 m².

Dünya Sağlık Örgütü, kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az 9 m² olması gerektiğini belirtiyor. Avrupa standartlarına göre bu miktar 7 m².

Mahalle bazında Suadiye’de bin 828, Bostancı Mahallesi’nde bin 514, 19 Mayıs Mahallesi’nde bin 413, Göztepe Mahallesi’nde bin 216, Fenerbahçe Mahallesi’nde bin 35 ağaç bulunuyor. Kadıköy’de parklar ve ana arterler hariç 728 sokakta toplam 15 bin ağaç bulunuyor.