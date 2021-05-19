Opera sanatçısı Remziye Alper’den 19 Mayıs konseri

Kadıköy'de yaşayan emekli opera sanatçısı Remziye Alper, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda evinin balkonunda mahalle sakinlerine özel konser verdi

Emekli opera sanatçısı Remziye Alper, Erenköy’deki evininin balkonunu sahneye çevirdi. Sanatçı Remziye Alper, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda evinin balkonunda mahalle sakinlerine özel konser verdi. Alper’e müzik öğretmeni Sevinç Yıldız da eşlik etti. Komşuları ve yoldan geçen insanlar Alper’e alkışlarla destek verdi.

“HEP BERABER KUTLAYALIM”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da evinin balkonundan konser verdiğini hatırlatan Alper, “23 Nisan’da olduğu gibi 19 Mayıs’ta da balkonda olmak istedim. İnsanların bugüne yani 19 Mayıs’a ilgisini çekmek istedim. 19 Mayıs’ın ne olduğunu insanlar içinde saklamasın, bu heyecanı ve coşkuyu dışarıda beraber kutlayalım, hep beraber olalım, aynı şeyleri hissedelim diye bu sefer yanıma öğrencim Sevinç Yıldız’ı da aldım. Sağ olsun o da bana çok destek oldu. İkimiz beraber söyledik.” dedi.

“RUHLARINA DOKUNMAMIZ LAZIM”

Emekli olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ders verdiğini söyleyen Alper, gençlerimizin gelişmesini istiyorum. Bu 19 Mayıs’ı da sizlerle, sokaklardaki, apartmanlardaki insanlarımızla bir arada seslendirelim, bir arada hissedelim diye yaptım. Hele bu pandemide insanlar o kadar ruhsuzlar ki, o kadar üzüntülü ve bunalmış durumdalar ki bizlerin, biz sanatçıların insanları bir yerde uyandırması lazım. Az da olsa onların ruhlarına dokunmamız lazım. Böylelikle bu seneki 19 Mayıs’ı da çok mutlu bir şekilde kutlamış olduk.” diye konuştu.

“Ben balkonumu sahneye çevirdim, gençlerimiz de dünyayı sahneye çevirsin.” diyen Alper, gençlere şöyle seslendi: “Hiçbir zaman milli bayramlarımızı unutmasınlar.”

BAŞARILARLA DOLU YILLAR

Remziye Alper, 1963 yılında Ankara Devlet Konservatuarını bitirdi. DAAD bursuyla ödüllendirilerek Köln Müzik Yüksek Okulu’na gitti. Santan Cecilia Akademisi’nden mezun oldu. Sommerakademie Mozarteum’da ekspertizini tamamladı. M.Gökmen, F.Böhm, P.Witsch, Gianna Pederzini, Gina Cigna ve Campogaliani gibiisimlerle çalıştı. Busetto’da yapılan Verdi Sesleri Yarışması’nda 98 kişi arasında üçüncülük, Palermo’da birincilik, Lonigo’da üçüncülük, Salzburg ve Sofya konkurlarında birincilik aldı. R.Weikert yönetiminde de konserler veren Alper, Katia Popova festivali’nde altın madalya layık görüldü; solist olarak oynadığı opera eserleriyle Türkiye’yi birçok ülkede temsil etti.

1982’den sonra eşi Orhan Tanrıkulu’nun IDOB’a müdür olarak atanmasıyla İstanbul Devlet Operası’na geçti. Macbeth operasından başlayarak en zor Lirik Spinto Soprano partilerini başarıyla söyledi.