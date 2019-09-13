Okula Dönüş Festivali başlıyor

Okula Dönüş Festivali 21 – 22 Eylül tarihlerinde Tepe Nautilus’a geliyor. Çocuklar, Türkiye’de ilk kez dev bir çadırda eğlenceli ve eğitici etkinliklerle buluşurken, dünyaca ünlü çizgi film karakterleriyle de tanışma fırsatı yakalayacaklar

Türkiye’de ilk kez Tepe Nautilus’ta, 2 bin 500 metrekarelik dev çadırda gerçekleşecek Okula Dönüş Festivali, 2 gün boyunca 10 binden fazla ziyaretçiyi farklı bir oyun deneyimiyle buluşturacak. Festival için hazırlıklar 6 ay önce başladı ve hazırlık sürecinde 390 kişilik bir ekip çalıştı. 21-22 Eylül’de Tepe Nautilus’ta 8 tır dolusu malzemeyle büyülü bir oyun dünyası kurulacak. Macera, eğlence, geçmişe yolculuk, sürpriz showlar ve eğitici etkinliklerin yer alacağı festival iki gün boyunca her yaştan ziyaretçisini bekliyor.

EN SEVİLEN KARAKTERLER DEV ÇADIRDA

Okula Dönüş Festivali’nde çocuklar, Play Doh etkinlik alanında oyun hamurlarıyla yaratıcılıklarını geliştirecek, My Little Pony etkinlik alanında ise Pinkie Pie, Rainbow Dash ile keyifli dakikalar geçirecekler.

Transformers etkinlik alanında birbirinden farklı aktiviteleri deneyimleme şansı bulacak çocuklar, Optimus Prime ve Bumble Bee ile biraraya gelecekler.

Minika Çocuk etkinlik alanında Minika TV ve Minika Go’nun karakterleri Koyun Shaun, İstanbul Muhafızları, Littlest Pet Shop ve Maceracı Yüzgeçler ile tanışma fırsatı bulacaklar.

EĞLENCE VE MACERA BİR ARADA

Nerf kapışma alanında yeteneklerini sergileyen çocuklar, heyecan, aksiyon ve takım ruhunu birarada yaşayacaklar. Hasbro Gaming Area’da en sevilen kutu oyunları Monopoly, Süper Doktor, Connect 4 ve Bil Bakalım Kim? oyunları dev alanlarda oynanacak. Alanda bulunan Dream Printer, çocukların ileride hayalini kurduğu meslekleri karikatürize edecek. Ana sahnede gerçekleşecek bubble, illüzyon, balon katlama showları, Youtuber Hasan Mustan’ın eğlenceli gösterisi ve birbirinden keyifli aktiviteler, miniklere renkli saatler yaşatacak.

Festivalin en dikkat çeken alanlarından biri olan Retro Games’te minik ziyaretçiler daha önce hiç yaşamadıkları bir oyun deneyimi yaşarken, yetişkinler ise 80’ler ve 90’ların unutulmayan oyunları Commodore 64, Tilt, Atari, Arcade Games ve Langırt ile geçmişe yolculuk yapacaklar. Okula Dönüş Festivali’nin biletleri Biletix üzerinden satışta!