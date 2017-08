Öğrenciler ihtiyaçlarını dayanışarak karşılıyor

Bir grup öğrenci tarafından kurulan “Üniversiteli Dayanışma Ağı”, ihtiyaç sahibi öğrencileri ve bu ihtiyaçları paylaşarak karşılayabilecek öğrencileri buluşturmak için yola çıktı

İstanbul’da üniversite okumanın güzelliği tartışılmaz, fakat birçok maddi ve manevi problemi de beraberinde getirdiği çok açık. Emlakçılara ödenen komisyonlar, evlere alınan eşyalar, okul için alınan kitap ücretleri zaten “kısıtlı” olan öğrenci bütçesini zorlarken, birçok öğrenci de bazen ihtiyaç fazlasından bazen de üniversite bittikten sonra şehri terk ettiği için daha önce edindiği eşyaları, kitapları çöpe atmak ya da yok pahasına eskicilere satmak zorunda kalıyor. İşte bu sorunu tespit eden bir grup öğrenci, ihtiyaç sahipleri ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek öğrencileri buluşturmak amacıyla “Eksiklerimizi paylaşarak giderelim. Dayanışma her sorunu çözer” sloganıyla yola çıkan “Üniversiteli Dayanışma Ağı”nı kurdu. Biz de ağın kurucularından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Elif Üçerli’yle “Üniversiteli Dayanışma Ağı”nın merkezlerinden biri olan Kadıköy Antika Cafe’de ağın kuruluşunu ve amaçlarını konuştuk.

EV EŞYASINDAN, DERS NOTLARINA

Elif Üçerli’nin aktardığına göre faaliyetlerine bu yıl başlayan “Üniversiteli Dayanışma Ağı”nda sistem daha çok sosyal medya üzerinden işliyor. Herhangi bir ev eşyası, kitap veya nakliye için insan gibi ihtiyacı olan öğrenciler sosyal medyadan “Üniversiteli Dayanışma Ağı”yla bağlantı kuruyor. Ağ gönüllüleri de bu ihtiyacı sosyal medya hesaplarından duyurarak, bu ihtiyaçları tedarik edebilecek öğrencilere çağrı yapıyor. Bazen de öğrenciler ihtiyaç fazlası ürünlerini bildirmek amacıyla ağa başvuruyorlar. Bu sefer de yayınlanan ilanla ihtiyaç fazlası eşyanın nerede olduğu, edinmek için kimle nasıl iletişime geçileceğinin bilgisi paylaşılıyor. Üniversiteli Dayanışma Ağı’nda paylaşılan tek şey elbette eşya değil. Dayanışma ve paylaşmanın her türlü örneğine açık olan ağda öğrenciler ders notlarını, emlakçıları ekarte etmek amacıyla çıkacakları evi dahi paylaşıyorlar.

“PAYLAŞIM AZALDI”

Kendilerini bu ağı kurmaya iten şeyin üniversiteli öğrenciler arasındaki dayanışma kültürünün son yıllarda iyice azalması olduğunu söyleyen Üçerli, bunları şöyle örneklendirdi: “Ağı kuran arkadaşlarımız ve ben Kocamustafapaşa ve Kadıköy gibi öğrencilerin sık bulunduğu semtlerde yaşıyoruz. Eve çıkmamız gerekiyor, emlakçılara ev kirasından fazla para ödüyoruz. Eşya almamız gerekiyor, spotçular 20 TL’ye aldıkları eşyaları öğrencilere 250 TL’ye satıyor. Zaten öğrenciler için sıfır eşya almak pek mümkün değil. Bunların sonrasında okula başlıyoruz ve ders kitapları başlı başına bir külfet. Okul başladığında bir aylık burs ders kitaplarına gidiyor zaten. Hemen hemen her öğrencinin başına gelen durum bu. Bunların dışında ‘not paylaşımı’ öğrenciler arasındaki dayanışmanın sembollerinden biridir. Bu sayede insanlar tanışır, muhabbet eder. Fakat not bile satılır hale geldi. Öğrenciler kendi aralarında “whatsapp grupları”ndan notları satıyorlar. Genel olarak üniversitelerde öğrencilerin birbiriyle dayanışma içerisinde olması gerektiğini savunan insanlarız. Eskiye nazaran son zamanlarda bu dayanışma sıfıra inmiş durumda. Özellikle not satma, insanların birbirine yabancılaşması, dayanışma kültürünün hiç kalmaması. Bunların üniversitelerin piyasalaşmasıyla da çok ciddi anlamda ilgisi var. Paylaşma, dayanışma kültürünün daha çok olması, yaygınlaşması, ihtiyaçlarımızın paylaşma yoluyla temin edilmesini istediğimiz için bu ağı kurduk. Dayanışma ile bütün sorunların çözülebileceği mantığıyla yola çıktık. Bunu az önce anlattığım sebeplerden kaynaklı ihtiyaç olarak gördük.”

“DAYANIŞMA TÜM SORUNLARI ÇÖZER”

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni gelecek olan üniversite öğrencilerine çağrı yapan Üçerli şunları söyledi: “Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Öncelikle kazanan tüm öğrencileri tebrik ediyorum. Üniversite kazanan takipçilerimiz kazandıkları okul, fakülte, ulaşım ve konaklama imkânları, ders kaynakları, notlar ve eşya gibi tüm konular üzerine akıllara gelen tüm soru ve paylaşımı sayfamızda paylaşabilirler. Böylelikle dayanışmanın anlamını pekiştirir, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak ihtiyaçlarımız ve eksiklerimiz için birlikte çözüm üretebiliriz. Dayanışma tüm sorunları çözer”

Siz de dayanışma ağının bir gönüllüsü olmak, ihtiyaçlarınızı ve ihtiyaç fazlalarınızı diğer insanlarla paylaşarak dayanışmayı büyütmek için “0505 063 28 32” nolu numaradan veya “facebook.com/udayanisma” sayfasından Üniversiteli Dayanışma Ağı’yla iletişime geçebilirsiniz.