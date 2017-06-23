NE DE GÜZELDİR BAYRAMDA KADIKÖY!

Gazete Kadıköy olarak bayramı Kadıköy'de geçirecekler için öneriler hazırladık...

Herkesin malumu olduğu üzere bayram, çoktan kapıyı çaldı. Planını, programını aylar öncesinden yapanlar yola çıkmak için tatili beklerken kimileri de evlerinde huzur içinde dinlenebilmeyi bekliyor. Gazete Kadıköy olarak sevdiklerinizle birlikte dostluk ve dayanışmayla geçen nice mutlu bayramlar diliyoruz. Bayramda Kadıköy’de kalanlar için hazırladığımız önerilerle de sizleri başbaşa bırakıyoruz…

KİTABINI AL DIŞARI ÇIK!

Huzur içinde dinlenmek demiştik değil mi? Bu önerimizde huzurun olmazsa olmaz parçası kitapları unutmuyoruz. Yaklaşık iki hafta evvel tarihi Haydarpaşa Garı’nda 9. Kitap Günleri gerçekleşti. Kadıköylü kitap kurtlarının kaçırmayacağı bu etkinlikte okuma listelerinde uzun zamandır bulunan kitaplar satın alınmış, okunmayı bekliyorlardır. Kitapları okumak için de bayram tatilinden daha güzel zaman var mı? O zaman Kadıköy’ün yemyeşil sahillerinde deniz havasını içimize çeke çeke kitaplarımızı okuyoruz. Kitap Günleri’ni kaçıran okuyucularımız da 6. sayfamızdaki ‘Haftanın Pusulası’ bölümünden kitap önerisi alabilirler.

TARAFINI SEÇ: BİSİKLET SÜR – KOŞU YAP

Hayatımızın büyük bir kısmında ertelediğimiz sporu bu bayramda ertelemiyoruz. Aksine bayram nedeniyle yediğimiz onca yemeğin ve tatlının hakkından gelmek için spora dört elle sarılıyoruz. Bisiklet tepesinde olup, pedal çevirmeyi sevenler için İnönü Caddesi’ndeki 14 kilometreyi aşan bisiklet yolunu öneriyoruz. Kulaklığını takıp kilometrelerce koşmak isteyenler için de Yoğurtçu Parkı, Fenerbahçe Parkı, Kalamış Parkı ve Validebağ Korusu’nu önermeden geçmiyoruz.

SAHİLDE ARKADAŞ BULUŞMALARI

Bayramın gelmesiyle şehir kalabalığı bir nebze olsun azalır. Kalabalığın azalmasıyla birlikte de fırsat bu fırsat diyerek uzun zamandır ötelediğimiz arkadaş buluşmalarını gerçekleştirebiliriz. Ne de olsa bayramın en önemli özelliği dostları, akrabaları buluşturmak değil midir? ‘Buluşalım ama nerede? Sorusunu soran meraklı okuyucularımız içinse Moda Sahili ve Caddebostan Sahili gibi ‘buluşma noktası’ olarak ünlenmiş yerleri öneriyoruz.

E Bİ’ FİLM İZLERSİNİZ ARTIK

Kültür sanatla bütünleşen semtte olup da bayram tatilini film izlemeden geçmek olmaz. Kadıköy’ün en eski sineması Rexx, AVM’lerin boğucu havasından sıkılanlar için güzel bir alternatif sunuyor. Rexx’e gittiğiniz zaman hem ödüllü filmleri izleyebilir hem de film çıkışı üzerinde bulunduğu Kadife Sokak’ta keyifli vakit geçirebilirsiniz.

UZUN YELDEĞİRMENİ TURLARI

Şehir dışından arkadaşınız geldi ve “Bana Kadıköy’ü gezdir” diyor. Aklınıza neresi geliyor? Kadıköy’ün hangi mahallesini gezdirirsiniz? Eğer bu sorulara verecek bir cevabınız yoksa biz söyleyelim; Yeldeğirmeni. Kadıköy’ü yansıtan orijinal bir mahalle olan Yeldeğirmeni’nde hem eski mahalle kültürünü görebilir hem sokak sanatının nadide örneklerini fotoğraflayabilir hem de butik kafelerini ve sanat atölyelerini gezebilirsiniz.

LUNAPARKIN ALTINI ÜSTÜNE GETİRMEK

Bu bayramda çocuklar unutulur mu hiç? Bayrama özel yapılan tatlılar ve şekerlemelerle yüzünden gülümseme eksik olmayan miniklere de Bostancı Lunaparkı’nı öneriyoruz. Kadıköy’ün tek lunaparkı olma özelliğini taşıyan Bostancı Lunaparkı’nda çarpışan arabalara binebilir, gondolda havalara uçabilir, twister coaster’da heyecanlı dakikalar yaşayabilirsiniz.

BİRAZ DİNGİNLİK: OLTA BALIKÇILIĞI

İş stresi, hayat gayesi derken kendimize şöyle bir baktığımızda yorgun olduğumuzu görüyoruz. Bu bayramda biraz kafamı dağıtayım ama çok da yorulmayayım, kendime ait bir meşgalem olsun diyorsanız eğer olta balıkçılığı uygun bir seçenek. Kadıköy’de Ailenizle yapacağınız bu etkinlik için Kadıköy Sahil’i ve Mendirek uygun bir avlanma rotası. Balık tutarken diğer balıkçılarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyin!

PRENS ADALARINA YOLCULUK

Prens adalarına yolculuk etmek için bayram en uygun zaman. Heybeli, Burgaz, Kanalı, Büyükada… Nostaljik bir vapur yolculuğu ile martılara simit atmak, deniz kokusunu içinize çekmek isterseniz eğer Kadıköy ve Bostancı iskelelerinden kalkan vapurlar sizi bekliyor. 40 dakikalık yolculukta yaşayacağınız keyifli anlar bayram tatiline neşe katacaktır.