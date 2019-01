Mutlu İnsanlar Mutlu Hikayeler (5)

“Mutlu İnsanlar Mutlu Hikayeler” yazı dizisi bu hafta Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi'nde ders alan Murat Karakoç'un hikayesi ile devam ediyor. Murat Karakoç, “Gençlik Sanat beni inşaattan kurtardı ve meslek edinmemi sağladı. Hayatımın dönüm noktası oldu.” diyor.

Kadıköy Belediyesi'nin sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiği projeler, Kadıköyler'in sağlığını korumaya, eğitim hayatına katkı sunmaya, sosyal ve kültürel yaşamını renklendirmeye devam ediyor. Bu projeler sadece Kadıköylüler'in değil herkesin yaşamına dokunuyor ve yön veriyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak “Mutlu İnsanlar Mutlu Hikayeler” yazı dizisi kapsamında bu projelerin adeta sihirli bir değnek misali gibi dokunduğu kişilerin mutlu hikayelerine sayfamızda yer vermeye ve sizler ile paylaşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz ise 11 yıl önce Van'dan İstanbul'a göç eden, ailesine destek olmak için ortaokuldan sonra okulu bırakmak zorunda kalan, uzun süre tekstilde ve inşaatta çalışan, annesinin ile babasının fedakar oğlu ve kardeşlerinin sevgili abisi Murat Karakoç.

“BEYLİKDÜZÜ'NDEN KADIKÖY'E”

“Müzik her zaman benim hayatımda vardı. Ortaokul son sınıfa kadar hep korolarda yer aldım. Çünkü şarkı söylemeyi çok severdim. Küçükken el süpürgesini enstürman yapardım ve şarkı söylerdim. İnşaatta çalıştığım dönem kendimi kötü hissettiğim zaman da hep şarkı mıraldanırdım ve kendimi iyi hissederdim.” diyen Murat Karakoç Beylikdüzü'nden gitar, solfej, şan ve drama dersi almak için her çarşamba Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi'ne geliyor. Kadıköy Belediyesi'nin önemli sosyal projeleriden biri olan Gençlik Sanat Merkezi ile olan güçlü bağını ve merkezin hayatına kattıklarını dinlemek için Murat Karakoç'a kulak vererelim:

“Birgün rastgele müzik aletleri satan bir yere gittim. Kendime ayırdığım bayram harçlığı ile gitar aldım. Ve nasıl öğrenebilirim diye çok araştırdım. Araştırmalarım sonucunda ücretsiz ders veren yerlerin olduğunu öğrendim.” diyerek heyecanlı bir şekilde anlatmaya başlayan Murat Karakoç, “Ders için gittiğim Gölge Sanat Merkezi'nde bir arkadaşım Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ni önerdi. Kendisi de orada ders alıyormuş. Halk Eğitim Merkezi'ne gittiğimde kayıtlar bitmişti. Ama derslere misafir öğrenci olarak girdim. Bir gün arkadaşlarımız ile sohbet ediyorduk. Sohbette sırasında Gençlik Sanat Merkezi'nden bahsedildi. Kayıtları yeni başlamıştı. Hemen kayıt yaptırdım. İlk önce dramaya yazıldım.” diyor.

“GÜLERYÜZLÜ BİR EĞİTMEN KADROSU”

Yüzünde kocaman bir gülümseme ve gözlerindeki ışıltı ile Gençlik Sanat'ta olmanın verdiği mutluluğu her saniye hissettiren Murat Karakoç konuşmasını şöyle sürdürüyor; “Bir yıldır Gençlik Sanat Merkezi'nde gitar, solfej, şan ve drama dersi alıyorum. Derslere izin günüm olan çarşamba günü geliyorum. 17.00 ile 22.00 saatleri arasında merkezdeyim. Merkezdeki eğitmenlerin hepsi çok güleryüzlü. Onlardan çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Burası özgüven konusunda çok şey kattı. Sosyalleşmeme yardımcı oldu. Gençlik Sanat'ta öğrendiklerim sayesinde bir müzik merkezinde gitar dersi veriyorum. Burada öğrenci orada ise eğitmen oluyorum.(Yüzünde mahcup bir gülümseme) Öğrendiklerimi kursa gelen kişiler ile paylaşıyorum. Gençlik Sanat beni inşaattan kurtardı ve meslek edinmemi sağladı. Hayatımın dönüm noktası oldu. Hayatımın her köşesine dokundu. Sanatı seven herkes mutlaka buraya gelmeli.”

“KADIKÖY'DE YAŞAMAK İSTİYORUM”

Kadıköy'e geldiği zaman kendisini çok farklı ve iyi hissettiğini dile getiren Murat Karakoç, sözlerine şunları ekliyor; “Burası sanat ile yaşayan bir ilçe. Kediler ve köpekler insanlardan kaçmıyor. Ayrı bir havası var. İleri de Kadıköy'e taşınmak ve burada yaşamak istiyorum.”