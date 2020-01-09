Mimarlık öğrencileri ile İmar ve Yapı Kontrol Çalıştayı

Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanları ile Doğuş Üniversitesi Mimarlık öğrencileri, İmar ve Yapı Kontrol Çalıştayı’nda buluştu

Kadıköy Belediyesi, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin katılımıyla 7 Ocak’ta Kadıköy Belediyesi Başkanlık binasında İmar ve Yapı Kontrol Çalıştayı düzenledi.

Mimarlık öğrencilerine hangi müdürlüklerin, hangi alanlarla ilgilendiğini anlatan İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Ferdi Seymen, yapı ve iskân ruhsatı ile planlama süreçlerini açıkladı.

Seymen, imar konusunda en önemli yönetmelikleri şöyle anlattı: “İmar kanunları var. Mevzuatımıza bağlı kanunlar var. Bizim için en önemlisi 3194 sayılı İmar Kanunu. 2012’de çıkan ve hala hayatımızı ciddi olarak etkileyen 6306 sayılı Afet Kanunu var. Bir de şimdi, medyada imar affı diye bilinen imar barışı var. Bizim için diğer bir önemli konu da 2863 sayılı Kültür Varlıkları ile ilgili kanun. Kanunlar dışında yönetmelikler var. Yönetmelikler, mevzuatın sacayaklarıdır. İstanbul’da olduğumuz için bizim için en önemli yönetmelik, İstanbul İmar Yönetmeliği. Yani, yapacağınız binanın girişi, kapı yüksekliği, yapacağınız dairelerin oda genişliği, pencere boyutları gibi bilgiler yönetmeliğin içerisinde yer alıyor.”

Doğuş Üniversitesi İmar Hukuku dersi kapsamında yapılan bu çalıştayda Seymen, imar planının ne olduğunu ve bu önemli sözleşmelerin ne içerdiğini de anlattı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün işleyişini anlatan Yapı Kontrol Müdürlüğü Şefi Kemal Işman ise “Aslında biz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hayal ettiği veya kendisine hayal olarak geldiği şeyleri gerçekleştiren bölümüz.” dedi. Müdürlükte 82 çalışanın olduğunu ve müdürlüğe bağlı yedi bürolarının olduğunu söyleyen Işman, büroların işleyişine dair bilgiler verdi.