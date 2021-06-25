Metrolarda 13 kadın istasyon amiri

Metro İstanbul’da eğitimlerini başarıyla tamamlayan yeni istasyon amirleri göreve başladı. Şirketin 33 yıllık tarihinde, istasyon amirleri arasında ilk kez 13 kadın yer alıyor

İBB iştiraki Metro İstanbul’da iş başı yapan 30 istasyon amirinin 13’ü ilk kez kadınlardan seçildi. Şirketin Genel Müdürü Özgür Soy, “Şirketimizin 33 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı. Eğitimlerde ve sınavda başarılı olan 13 kadın arkadaşımız istasyon amirleri olarak göreve başladı. Toplam 268 istasyon amirimiz var ve 255’i erkek. Çünkü raylı sistemler dünya genelinde erkek egemen bir sektör. Biz, kadına öncelik veren, liyakat ve kariyer gelişimini öncelikli tutan bir aile havası yaratmak için yola çıktık.” diye konuştu.

2019 yılında sadece 8 kadın tren sürücü olduğunu ve şirketin kadın çalışan oranının yüzde 8 seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Özgür Soy, bu dengesizliği ortadan kaldırmak için Eylül 2020 yılında yapılan işe alımların yüzde 92’sinin kadınlardan belirlediklerini ve 88 kadın tren sürücüsünü ekibe dâhil ettiklerini söyledi. Yüzde 9.44’e yükselen kadın çalışan oranını ikinci etapta yüzde 15’e, sonra çok daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Soy, şöyle konuştu: “İBB ailesinde kadınların her alanda her işi son derece başarıyla yapabildiğini görüyoruz. Erkek işi olarak lanse edilen işlerde çalışan kadınlar; gençlerimize, diğer kadınlara ilham ve cesaret vererek ‘Neden olmasın ben de yapabilirim’ dedirtiyor. Bunu şirketimize başvuran kadın tren sürücülerimizle yaptığımız görüşmelerde anlattıkları hikâyelerden de gözlemleyebiliyoruz.”

Metro İstanbul’da güvenlik amirleri iki ay süren zorlu teknik ve teorik eğitim sürecinden geçerek işe başlıyor. Her bir aday; kriz ve ekip yönetimi, liderlik, ilkyardım ve iletişim gibi alanları kapsayan geniş bir eğitim sürecinden geçiyor. Bir kısmı uygulamalı olan bu eğitimlerin sonunda hem yazılı hem de uygulamalı sınavlar yapılıyor. Arızalı bir yürüyen merdivenin ya da asansörün tamiri ile istasyonda bayılan yolcuya müdahale gibi konularda adayların başarısı ölçülüyor.

İSTANBUL’UN METROLARINA İNTERNET GELİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara metrolarda internet kullanılabileceğinin müjdesini verdi. 16 Haziran’da İBB Meclis Komisyonu’ndan geçen karar, en kısa sürede uygulanmaya başlayacak.

2005 yılında dünya genelinde güvenlik endişesiyle başlayan metrolarda GSM ve internet bağlantı kesintisi uygulaması, tüm dünyada kalkmışken Türkiye’de devam ediyordu. Ancak özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim, evden çalışma gibi gündemimize yeni giren uygulamalar sonrasında bu ihtiyaç daha da arttı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2020'de 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı bir önceki yıla göre 3,7 puan artarak yüzde 79,0'a yükseldi. Günde 3 milyonun üzerinde yolcu taşıma kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul’un 2020 Yolcu Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre de yolcuların yüzde 86’sı metrolarda internet kullanımının serbest olmasını istiyor.