“Mama lüks değil ihtiyaç”

Kedi- köpek mamalarında yüzde 18 KDV’nin düşürülmesini isteyen hayvanseverler fiyat artışlarına karşı da denetim talep ediyor

Döviz kurlarındaki temel pek çok gıda ve tüketim maddesinin fiyatının neredeyse iki kat artmasına neden oldu. Kedi- köpek mamaları da bunlara dahil. Mamalara ekim ayından bu yana en az yüzde 25, son bir yılda ise neredeyse yüzde 200 oranında zam geldi. Mamalar lüks tüketim maddesi olarak kabul edildiği için yüzde 18 KDV alınıyor. Yani gelen zamların üzerine bir de yüzde 18 KDV ekleniyor. Fiyat arttıkça doğal olarak alınan vergi de artıyor. Oysa pek çok temel ihtiyaç maddesinde KDV oranı yüz 1 ya da yüzde 8.

Mamaların lüks tüketim maddesi olarak görünmesine tepki gösteren hayvanseverler sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile yüzde 18 KDV’nin düşürülmesini istedi. “Mama lüks değil temel ihtiyaç” diyen hayvanseverler sokaktaki hayvanları besleme konusunda zorluk yaşadığını belirterek aşırı fiyat artışlarına karşı da denetim talep etti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Konuyla ilgili change.org'da da bir imza kampanyası da başlatıldı. 107 bin imzaya ulaşan kampanya da “Her geçen gün çeşitli nedenler ile sürekli artan mama fiyatlarına %18 KDV oranı da eklendikçe hayvanseverler bu fiyatların altından kalkamaz hale gelmiştir. Biz, devletimizden mama fiyatlarının artışına dur demesini beklerken, devletimizin, hayvanların karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaçları olan mamadan %18 KDV alması ve her fiyat artışında bu oran nedeniyle daha fazla para alması kabul edilemez.” denilerek yüzde 18 KDV’nin kaldırılması isteniyor.

İmza kampanyası linki:https://bit.ly/3s4DA5h