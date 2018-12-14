Haftalık Bağımsız Gazete 14 Aralık 2018
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MAFAV ile dayanışma etkinliği

MAFAV ile dayanışma etkinliği
GazeteKadıköy

Mehmet Ayvalıtaş Fadime Ayvalıtaş Gençlik Ve Dayanışma Vakfı (MAFAV), 30 Aralık Pazar günü 16.00’da Ataşehir’deki Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde bir dayanışma konseri düzenliyor. Konserde pek çok ünlü sanatçı sahne alacak.

Ocak 2018’de kurulan MAFAV, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi’nde faaliyet gösteriyor. Vakıf, Gezi direnişinde yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ve annesi Fadime Ayvalıtaş’ın ailesi, arkadaşları ve yoldaşları tarafından kuruldu.

Mehmet Ayvalıtaş ve Fadime  Ayvalıtaş’ın  anılarını yaşatmak için kurulan vakıfta toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, demokrasi ve toplumsal barış kültürünün gelişmesi,  toplumsal şiddetin azaltılması, adaletsizliğin azaltılması ve toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Konser ve vakıfla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabileceğiniz telefon numaraları: 0553 872 14 66 – 0506 103 53 88

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