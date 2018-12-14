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Kozyatağı’nda felsefe konferansları

Kozyatağı’nda felsefe konferansları
GazeteKadıköy

İrem ÇABUK

Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın “Felsefe Tarihi” adlı konferans dizisi Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Her pazartesi yapılan ve felsefe meraklılarını bekleyen konferanslar saat 19.00-22.00 saatleri arasında iki oturum halinde gerçekleşiyor.

10 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen konferans, İzzet Erş başkanlığında yapıldı. İlk oturumda Sezgi Durgun, Patristik Felsefe ve Aziz Augustin’i işledi. Augustin’in eleştirilerinin ve ideolojilerinin tartışıldığı bu konferans büyük ilgi gördü. İkinci oturumda ise Turgut Özgüney Gnostik Felsefe, Herakleitos ve Sokrates’i sundu. Karşılıklı konuşma ve tartışma halinde devam eden konferansa ilgi her yaştandı.   

Önümüzdeki 2 hafta boyunca Dücane Cündioğlu sunumlar gerçekleştirecek. Cündioğlu, 17 Aralık’ta “Triplizität ( I ) Kant'tan Hegel'e”, 24 Aralık’ta “Triplizität ( II ) Hegel'den Marx'a” konularını felsefe severlere sunacak ve bu etkinlikler Haziran’a kadar devam edecek.

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