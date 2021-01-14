Kısırlaştırma için online randevu

Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde daha iyi hizmet verebilmek için online randevu sistemine geçildi

Kadıköy Belediyesi, sokak hayvanlarına en iyi sağlık hizmetini vermek amacıyla 2019 yılının Aralık ayında Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik klinik muayene, teşhis, tedavi, aşılama, kısırlaştırma, cerrahi müdahale, mikroçip takma ve kayıt altına alma işlemlerinin yapıldığı merkezde, sahipli kedi ve köpeklere de kuduz aşısı yapılıyor, mikroçip takılıyor, elektronik ortamda belediyeye kayıt işlemi gerçekleştiriliyor.

Talebin yoğun olduğu merkezde, yaşanan telefon trafiği nedeniyle daha sağlıklı hizmet verebilmek için online randevu sistemine geçildi. Sadece kısırlaştırma işlemlerini kapsayan online randevu sistemi, her pazartesi saat 10.00'da aktif oluyor. Hafta içi geçerli olan online randevular, pazartesiden pazartesiye www.kadıköy.bel.tr web adresinden alınabiliyor. Acil vakalar dışındaki talepler için de benzer şekilde online randevu sistemine geçilmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor.

NELER VAR?

İlgili yasal mevzuat gereği sahipli hayvanlara kuduz aşısı, mikroçip takımı ve kayıt işlemi dışında sağlık hizmeti verilmeyen merkezde; 4 adet küçük hayvan yoğun bakım ünitesi, 4 adet tam teşekküllü muayene odaları, 1 adet acil odası, 1 adet ultrasonografi odası, 3 adet tam teşekküllü ameliyathane, 20 adet enfeksiyöz ve 20 adet nonenfeksiyöz rehabilitasyon ve tedavi ünitesi, diş ünitesi, hemogram ve biyokimya laboratuvarı yer alıyor. 4 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknisyeni, 3 veteriner yardımcı personeli, 3 kayıt – kabul personeli, 2 temizlik personeli ve 1 şoför olmak üzere toplam 14 personel ile hizmet veren merkezde, ayrıca 1 adet nakil aracı mevcut.

Adres: Merdivenköy Mh. Merdivenköy Yolu Sk. No.22/1 Kadıköy