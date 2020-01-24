Karşıyaka Belediyesi’nden Kadıköy ziyareti

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kadıköy Belediyesi’nin hizmetlerini yerinde inceledi

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, Kentsel Tasarım Müdürü Özlem Şenyol Kocaer, Plan ve Proje Müdürü Nehir Yüksel’in yer aldığı Karşıyaka Belediyesi heyeti Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret etti.

Fen İşleri Müdürü Mukadder Çetiz, Kadıköy’ün tarihi çarşısı üzerine bir sunum yaptı. Daha sonra Kadıköy Belediyesi’nin Karikatür Evi, Tasarım Atölyesi Kadıköy(TAK), İDEA, Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK), Afet Parkı, Alzheimer Merkezi, Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası, Ekolojik Yaşam Merkezi, Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi, Çocuk Sanat Merkezi gibi önemli hizmet birimlerini ziyaret eden heyet, projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ABD BAŞKONSOLOSU DA ZİYARET ETTİ

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret etti.

Başkonsolos Daria Darnell, Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın Anadolu yakasında ziyaret ettiği ilk belediye başkanı olduğunu ifade etti. Darnell, kültür alanında Kadıköy ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını iletti. Kadıköy hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı ise önümüzdeki süreçte yapılacak projeleri, kardeş şehir ilişkileri ve yürütülen işbirliklerini anlattı. Odabaşı, Haydarpaşa Garı ve depreme yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi paylaştı.