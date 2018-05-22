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Kadınların ürünleri yeniden parkta

Kadınların dayanışma ve üretim ağı Potlaç, üçüncü kez Moda’ya çıkıyor. Üreten kadınlar, yaz boyunca ürünlerini açık havada sergileyecek

Kadınların ürünleri yeniden parkta
Gökçe UYGUN

Kadıköy Belediyesi’nin Potlaç projesi kapsamında yeni dönem Moda’da başlıyor. El emeği ürünlerini kış boyunca Caddebostan’daki Potlaç Dükkân’da sergileyen kadınlar, yazın gelişiyle birlikte açık havaya çıkıyor. Kadınlar, mayıs-kasım arası Moda Aile Çay Bahçesi arka tarafında kurulacak stantlarda satış yapacak. 25 Mayıs’tan itibaren her cuma, cumartesi ve pazar günü 11:00-22:00 saatleri arasında açık olacak Potlaç Moda Satış Alanı’nda, Kadıköylü kadınlar/LGBTİ’ler ve kadın/LGBTİ örgütleri bir arada yer alarak, hem dayanışmayı güçlendirecek hem de ürünlerini sergileyecekler. Potlaç Dükkân da kasım ayına dek salı, çarşamba ve perşembe günleri hizmet verecek.

850 KADIN ÜRETİYOR

Kadıköy Belediyesi, 2015 yılında Kadıköylü kadınlara/LBTİ’lere ve kadın/LBTİ örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği Kadıköy Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı sonucunda gelen talepler doğrultusunda “Kadıköylü kadınlar için gelir yaratılması” hedefi belirledi. Bu hedefi gerçekleştirebilmek amacıyla Potlaç projesi başlatıldı. Şu anda Potlaç ağında 805 kadın bulunuyor. “Tek başına değil kolektif olma, rekabet değil dayanışma, üretmek ve alışverişten öğrenme, birbirimizi tanıma ve birbirimizle bağlar kurma” hedefiyle başlayan, kadın dayanışması ve kadın hakları alanını çevreleyen Potlaç projesi, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini amaçlıyor.

Etiketler; #potlaç #moda
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