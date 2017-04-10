Kadınlar için daha çok ve daha iyi işler

İŞKUR ve Kadıköy Belediyesi ortaklığında hazırlanan kadınlara yönelik girişimcilik kursu için son başvuru tarihi 11 Nisan. Kaçırmayın!

İŞKUR Kadıköy Hizmet Merkezi ve Kadıköy Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenecek “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında 18 yaşını doldurmuş en az lise mezunu kadınlara yönelik girişimcilik kursu açılacak. 11 Nisan(yarın)’da sona erecek başvurular İŞKUR Kadıköy Hizmet Merkezi’nden form doldurularak yapılıyor.

Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler projesi “Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile yürütülüyor. Projenin finansmanı İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç tarafından sağlanıyor.

Proje, kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması için ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütünsel bir politikanın geliştirilmesine destek olmayı, kadınlar için insana yakışır iş olanakları sağlamayı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de kadınların güçlendirilmesine destek olmayı hedefliyor.

4 İLDE 400 GİRİŞİMCİ

Proje çerçevesinde yer alan ve projenin bir bileşenini oluşturan, ‘Girişimcilik Destek Programları’, IKADA Danışmanlık tarafından ILO ile işbirliği halinde uygulanıyor. Bu program kapsamında, İstanbul, Bursa, Ankara ve Konya’da 400 kadın girişimci adayına girişimcilik eğitimleri ve mentörlük destek hizmetleri verilecek. Bu çerçevede Bursa’da 150, İstanbul’da 100, Ankara’da 100 ve Konya’da 50 kadının eğitim programına dahil olması amaçlanıyor. Ayrıca başarılı olan adaylar hibe desteğinden faydalanacak.

Eğitimler 35 kişilik grupların katılımıyla 32 saat KOSGEB müfredatı artı 8 saat ek modül, toplam 40 saat olarak planlandı. Ek modül içeriğinde çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği, işletmelerde sürdürülebilirlik, finans kaynaklarına erişim ve teknoloji ve girişimcilik başlıkları ele alınacak. Mentörlük programı ise 6 saat sürecek, bire bir atölye çalışmaları ve 10-15 kişilik gruplara konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek. Eğitim ve mentörlük programları sonrasında düzenlenecek yarışma sonrasında 400 kadın arasında iş planı başarılı bulunan 30 kadın adaya 2000 USD tutarında mikro hibelendirme yapılacak.

Projenin katılımcıları İŞKUR’a kayıtlı kadınlar arasından İŞKUR’un İş ve Meslek Danışmanlarınca IKADA Danışmanlık ve ILO gözetiminde girişimcilik kursiyer seçimi kriterleri çerçevesinde düzenlenecek başvuru formu değerlendirmesi ve mülakat sonucunda seçilecek ve bu kursiyerler İŞKUR’un sağladığı günlük cep harçlığı ve meslek hastalığı ve iş kazalarına karşı sigortadan faydalanacak.