Kadınlar defansta

Kadın İçin Defans Atölyesi ile kadınlar sokakta kendilerini nasıl koruyacaklarını öğreniyor. Krav Maga eğitmenleri Enis Tayman ve Elif Özcan ile özsavunma eğitimi almanın önemini konuştuk

Erkek şiddeti artıyor ancak hukuki süreç kadını korumuyor. bianet’in Erkek Şiddeti Çetelesi’ne göre erkekler kasım ayında en az 21 kadını öldürdü. 28 kadının ölümü ise şüpheli. Öldürülen kadınlardan birinin, fail erkek hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ancak erkeğe yaptırım uygulanmadığı ortaya çıktı. Bir kadın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan erkek tarafından öldürüldü. Sokakta, evde ve işyerlerinde psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlar savunma sporlarına yöneliyor. Kadınlar için ücretsiz savunma sporları veren kurumların sayısı ise artıyor. Bunlardan biri de KIDA. (Krav Maga Intensive Defense Academy)

Bir süredir Kadıköy Gençlik Merkezi’nde Kadın için Defans Atölyesi düzenleyen ekip, şimdi de Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde kadınlara özsavunma eğitimleri veriyor. Ücretsiz olarak verilen bu eğitimlerde eğitmenlerin tek talebi, derslere gelirken köy okullarına gönderilmek üzere bir kitap getirilmesi.

Kadınlar ilgi gösteriyor

Eğitmen Enis Tayman kadınlara ücretsiz Krav Maga öğretmeye başlama sürecini şöyle anlatıyor: “2016 yılında eşim metrobüste tacize uğrayınca kendisine bazı savunma taktikleri öğretmemi istedi. Sonra birkaç arkadaşı da aynı talepte bulundu, maalesef ben de Türkiye'de neredeyse bütün kadınların, günün neredeyse her vaktinde, çeşitli şekillerde tacize uğradığını fark etmiş bulundum. Bunun üzerine çalışmayı genişleterek Kadıköy Belediyesi'ne başvurduk.”

Kadınların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını söyleyen Tayman “Aramıza katılan kadın arkadaşlarımız hem mental hem fiziksel olarak bilinçleniyor ve kendi güçlerinin farkına varıyorlar” diyor.

“Çalışmalara devam edeceğiz”

Krav Maga’nın agresif bir savunma sporu olduğunu ve yoğun kas gücüne gerek olmadığını söyleyen Tayman, kadınların maruz kaldıkları saldırı türlerine karşı eğitimlerini güncellediklerini belirtiyor.

Eğitmen Elif Özcan ise eğitime gelen kişilere öncelikle farkındalık geliştirmeleri ve bir birey olmaları konusunda eğitim verdiklerini söylüyor. Bugüne kadar yaptıkları ücretsiz atölyelerle 200 kadına eğitim verdiklerini belirten Özcan, imkanları dahilinde çalışmalara devam edeceklerini söylüyor. Sosyal sorumluluk çalışmalarına 2016 yılında Kadıköy Belediyesi ile başladıklarını belirten Özcan “2018 yılında Ataşehir ve Bakırköy belediyelerini de ekleyerek devam ettik. 2019 yılında ise Kadıköy Belediyesi ve Mor Dayanışma Derneği ile işbirliği içerisinde İstanbul’da 3 ayrı noktada ücretsiz özsavunma derslerimize devam ediyoruz” diyor.

Eğitimler, cumartesi günü saat 14.00’te Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde; salı günü saat 19.30’da Kadıköy Gençlik Merkezi’nde düzenleniyor. Eğitimler için [email protected]’a mail atabilirsiniz.