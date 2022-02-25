Kadınlar “Bisiklet Kadınları Çalıştayı”nda buluşuyor

Zincir Kıran Kadınlar, Bisiklet Kadınları Çalıştayı'nın dördüncüsünü “bisikletli gezgin kadınlar” temasıyla 5-6 Mart tarihinde düzenliyor

Kadınlara ücretsiz bisiklet dersi veren, bisiklet turları düzenleyen Zincir Kıran Kadınlar ekibi, ilkini 2019 yılında yaptıkları Bisiklet Kadınları Çalıştayı'nın dördüncüsünü düzenliyor. Alengirli Atölye ile Koli Art Galeri'nin ev sahipliği yapacağı çalıştay, 5-6 Mart tarihlerinde “bisikletli gezgin kadınlar” temasıyla toplanıyor.

Çalıştayda “bisikletli gezgin kadınlar” teması kapsamında Sezen Altun (Doğaya Kaçış App), Mine Erkan (Önce Kadınlar), İrem Çağıl (Sinek Sekiz), Dilara Ceren Duran (Kilimanjairo Tırmanışçısı), Büşra Öztürk (Parmak Çoraplı Kız), Elif Uzer (Güney Amerika Gezgini), Bengi Baytekin (Dünyanın Durakları), Hande Karaca (Pandemide Bisikletle Hindistan) konu başlıkları altında kendi yol deneyimlerini paylaşacaklar.

“Bisiklet Çantası Dikim Atölyesi”

Çalıştayın programı şu şekilde; Alengirli Atölye'de 5 Mart Cumartesi günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında beş konuşmacı deneyimlerini aktaracak; 14.00-17.00 saatleri arasında ise Bisiklet Çantası Dikim Atölyesi yapılacak. 6 Mart Pazar günü 09.00-10.00 saatleri arasında Bostancı ile Kadıköy arasında sabah sürüş atölyesi olacak. Koli Art Galeri'de 10.30 ile 12.00 saatleri arasında da üç konuşmacı ağırlanacak. Heybeliada'da 14.00 ile 17.00 saatlerinde ise Rahmi Gürpınar Müzesi sürüşü gerçekleşecek. Çalıştay hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler 0537 984 41 86 numaralı telefonu arayabilir.