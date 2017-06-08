Kadın girişimciler yetişiyor

Girişimcilik ve mentörlük eğitimini tamamlayan kadınlar törenle sertifikalarını alacak

“Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesiyle girişimci kadınlar yetişiyor. Projenin, kadın istihdamını artırmayı ve yaygınlaştırmayı, bu konuda politika geliştirilmesine destek olmayı, kadınlar için insana yakışır iş olanakları sağlamayı, çalışma standartları alanında farkındalık sağlamayı amaçladığı belirtildi.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALDILAR

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile yürütülen proje çerçevesinde yer alan ve projenin bir bileşenini oluşturan, ‘Kadın Girişimciliği Destek Programı’, kapsamında, İstanbul, Bursa, Ankara ve Konya illerinde 400 kadın girişimci adayına girişimcilik eğitimleri ve mentörlük destek hizmetleri verildi.

Girişimcilik ve mentörlük eğitimlerinde kadınlara; iş fikri geliştirme, işletme, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planı kapsayan iş planı kavramı, iş modeli, sürdürülebilirlik, finansman kaynaklarına erişim gibi başlıklar ve kavramlar hakkında bilgi verildi.

Projenin İstanbul ayağında İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü ve Kadıköy Belediyesi’yle imzalanan protokol gereği girişimcilik ve mentörlük eğitimleri için çağrıya çıkıldı. İŞKUR’a başvuran 369 kadınla Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet merkezinde yapılan mülakat sonucu 100 kadın bir hafta süren Kadın Girişimciliği Destek Programına ve mentörlük destek hizmetine katılmaya hak kazandı. Kadıköy Belediyesi Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi’nde 1 hafta süren girişimcilik eğitimi sonrası BPW Türkiye İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu İstanbul Kulübü tarafından da Engelsiz Sosyal Hizmet merkezinde bir güren süren mentörlük eğitimi verildi.

MALİ DESTEK SAĞLANACAK

Proje kapsamında; girişimcilik eğitimi alan 30 girişimci kadın mikro hibeden yararlanacak. Girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazanan İstanbul’da 100, Ankara’da 100, Bursa’da 150 ve Konya’da 50 kadın girişimci adayının hibe desteğinden faydalanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, girişimcilik eğitimi ve mentörlük programları sonrasında düzenlenecek yarışma sonrasında iş planı başarılı bulunan 30 kadın adaya hibe sağlanacağı belirtildi.

SERTİFİKA ALACAKLAR

Bu program sonrası sertifika almaya hak kazanan 100 kadın için 13 Haziran 2017 Salı günü 13:30 – 17:00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi büyük salonda ILO, İŞKUR, KOSGEB ve IKADA Danışmanlık firmasının da katılacağı bir sertifika töreni yapılacak.