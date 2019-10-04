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“Kadın Cinayetlerini Acil Önle” kampanyası

Kadıköy İskelesi’nde toplanan kadınlar, öldürülen 100 kadının hikâyesini anlatarak ”Kadın Cinayetlerini Acil Önle” kampanyasını başlattı

“Kadın Cinayetlerini Acil Önle” kampanyası
GazeteKadıköy

Kadıköy Eminönü İskelesi’nde 28 Eylül Cumartesi günü toplanan Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi 100 kadın ‘Kadın Cinayetlerini Acil Önle’ kampanyasını başlatarak bugüne kadar öldürülen 100 ayrı kadının hikâyesini anlattı.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi bir kadın, “Hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Kampanyamızı başlatırken burada sizlere 100 kadının hikâyesini paylaşacağız.” dedi.

Platform üyeleri; işlenen kadın cinayetlerini, ellerindeki siyah kâğıtların arkasında bulunan kadınların isimlerini okuyarak anlattı.

Kampanya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ne kadar devam edecek. Başlatılan kampanya kapsamında, 25 Kasım’a kadar her akşam saat 20.00’de kadınlar bulundukları yerde 5 dakika boyunca ses çıkartacak. 

Etiketler; #kadın cinayetleri #kadına şiddet #Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu
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